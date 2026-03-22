Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 15:07h.

Giráldez deja en el banquillo a Iago Aspas y Fer López

El regreso de Denis Suárez y Jonny Otto a Balaídos: "Sienten y quieren al Celta"

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VigoCelta de Vigo y Deportivo Alavés han hecho públicos los onces titulares con los que se enfrentarán en poco más de una hora, a las 16.15 en el estadio de Balaídos, con motivo de la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS. Los de Claudio Giráldez pelean por clasificarse para la Champions League mientras que los de Quique Sánchez Flores, sustituto de Eduardo Coudet, buscan un buen resultado para evitar el descenso. Estas son las alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y Deportivo Alavés.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez; Álvaro Núñez, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza, Hugo Álvarez; Jones El-Abdellaoui, Borja Iglesias y Ferrán Jutglà.

Claudio Giráldez, en la previa del partido, quiso mandar un mensaje de prudencia respecto a las opciones europeas del Celta: "Vamos a tener los pies en el suelo, de verdad. Los partidos, las eliminatorias cambian en un segundo, en una decisión de un árbitro, de un jugador, en un acierto o un error de un entrenador, y creo que queda mucha tela por cortar y tenemos que ir paso a paso. "Tenemos ya tiempo a soñar, a imaginar, y creo que ahora mismo es fundamental que nos centremos en el partido del Alavés".

Del Deportivo Alavés destacó que "es un rival muy rocoso, muy difícil de hincarle el diente". "Sabemos que la idiosincrasia del Alavés es ser un equipo agresivo, aguerrido, que es capaz de apretar en avanzado pero también encerrarse muy bien, que maneja muchas situaciones de juego sobre últimos con Boye y Toni, jugadores que son peligrosos ahí", agregó.

Once titular del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés sale con un once titular formado por Antonio Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Parada, Jon Pacheco, Jonny Otto; Antonio Blanco, Carles Aleñá, Robert Ibáñez; Lucas Boyé y Toni Martínez.

Quique Sánchez Flores, en la rueda de prensa previa al partido, apuntó que Claudio Giráldez "tiene un conocimiento aplastante de la plantilla. Parte de un conocimiento extraordinario de la cantera. Es un equipo valiente, físico, joven y que sabe a lo que juega".

Sobre los goles encajados por su equipo destacó que "un equipo no puede estar 13 jornadas sin dejar la portería a cero. Es impensable y va en contra de los objetivos del club. Jugar bien no va en contra de las porterías a cero. Puede llegar a obsesionarnos demasiado, pero es necesario". Tiene claro que ante el Celta "es importante que juguemos el partido que imaginamos. Es lo que pasó contra el Valencia y el Villarreal".