Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 08:03h.

Ambos canteranos estuvieron la órbita del Celta tras salir de Vigo pero no se consumó su regreso

Convocatoria del Celta ante el Alavés: dos lesionados, un sancionado y dos ausencias por descanso

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VigoEste domingo será un día especial para dos jugadores formados en la cantera del Celta de Vigo. Denis Suárez y Jonny Otto se medirán a amigos en Balaídos, el estadio que tantas veces les aplaudió y jaleó durante muchas temporadas. Ambos canteranos, ahora jugadores del Deportivo Alavés, tuvieron opciones de volver a enfundarse la celeste. Jonny Otto en enero de 2024. Denis Suárez este pasado verano.

En el caso del defensa Rafa Benítez apostó por Javier Manquillo, que salió por la puerta de atrás tras una discusión con Claudio Giráldez por sus pocos minutos. Con Denis Suárez fue el técnico porriñés quien solicitó su fichaje tras salir del Villarreal con la carta de libertad el pasado mes de agosto. El club lo consideró una operación secundaria y terminó firmando por el Deportivo Alavés motivado por el fuerte interés de Eduardo Coudet, ahora entrenador de River Plate.

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Claudio Giráldez tiene claro que ambos llegarán a Balaídos "motivados". "Están haciendo una temporada muy buena. Creo que son dos jugadores que sienten el Celta y que lo quieren, pero son profesionales y va a ser muy difícil enfrentarnos a ellos", destacó el técnico porriñés antes de medirse al Deportivo Alavés.

Los vigueses, que luchan por la quinta plaza, se enfrentarán a un Alavés necesitado de puntos para evitar los puestos de descenso. "Les deseamos toda la suerte del mundo a partir del partido contra nosotros, pero en el campo creo que todos tenemos claro que cada uno defendemos lo nuestro y les daremos un abrazo al acabar, como les dimos en el partido de ida", indicó Claudio Giráldez.

"Son dos chicos excepcionales y dos jugadores excepcionales y, en este caso, con un pasado y un sentimiento celtista", agregó el técnico celeste. Jonny Otto, de 32 años, disputó 221 encuentros oficiales con el Celta. Por su parte Denis Suárez, que nació en Salceda de Caselas hace también 32 años, jugó un total de 105 partidos.