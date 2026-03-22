Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 18:21h.

Los dos goles y la asistencia de Ferrán Jutglà no sirven para sumar puntos en una actuación desastrosa de la defensa

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VigoEl Celta de Vigo ha perdido 3-4 en Balaídos en un partido para olvidar por cómo se sucedió la derrota. Los de Claudio Giráldez arrollaron al Deportivo Alavés en una primera parte primorosa. 3-0 se pusieron los vigueses en el marcador. Eran un ciclón. Solo en el descuento cedieron un tanto que dio alas a los de Quique Sánchez Flores para la segunda mitad. Salieron los vitorianos a morder tras el descanso. Marcaron rápido el 3-2. El colegiado le birló el 4-2 a Javi Rodríguez por una inexistente falta y poco después Toni Martínez y Abde Rebbach le dieron la vuelta al marcador. En el descuento Antonio Sivera sacó mano prodigiosa para evitar el gol de Carlos Domínguez. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo ante el Deportivo Alavés en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS disputado en el estadio de Balaídos.

(4) Andrei Radu: encajó gol casi en el único remate que le hicieron en la primera mitad. El otro fue muy sencillo para el rumano, que estuvo atento a los balones largos que puso el Alavés en su área. Pudo hacer algo más en el 3-2 saliendo a por la pelota y poco que hacer, tras notar unas molestias, en el 3-3 de Toni Martínez.

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(7) Javi Rodríguez: su pase a Ferrán Jutglà es de muchísimos quilates para hacer el 1-0. Gran encuentro del de Poio en ataque y defensa. Robó y cortó balones, ayudó en la circulación arriesgándose con entregas complicadas. Marcó un golazo que el colegiado anuló por una inexistente falta que provocó el enfado del celtismo.

(2) Joseph Aidoo: falló de manera clara en el gol de Toni Martínez. Bien despejando un buen número de balones y sin errores en la circulación. Cometió otro error en la segunda parte que por suerte para el equipo no terminó en gol. No llegó a ningún duelo bien en un partido para olvidar del ghanés.

(2) Carlos Domínguez: volvía al once. Solvente y serio el vigués. Seguro atrás despejando las pelotas que puso el Alavés en el área celeste. Seguro en la distribución. Lo estropeó todo con un error tan estúpido como evitable. Fallos que lastran de manera frecuente sus actuaciones y provocan que se pase semanas sin un solo minuto. Tuvo el empate en el descuento en un testarazo que sacó de manera milagrosa Sivera.

(5) Jones El-Abdellaoui: muy suelto con todo el costado diestro para percutir sobre Parada. A los pocos minutos se inventó un gran pase sobre Borja Iglesias. Fue una de sus pocas acciones en el partido en la primera ya que el discurrir del mismo fue por otras zonas del campo. Pasó desapercibido muchos minutos.

(6) Hugo Sotelo: clase magistral de cómo dominar y someter a un rival con la pelota. Encontró huecos, se ofreció y movió el balón con astucia. En la segunda mitad no fue capaz de contener el mediocampo rival aunque siguió mostrando un buen nivel con el balón en fase ofensiva,

(6) Óscar Mingueza: supo adaptarse a jugar en mediocampo mostrándose protagonista con la pelota y generando en ataque. Cuando el equipo necesitó más control de balón y más empaque en mediocampo se fue al banquillo por Fer López.

(5) Álvaro Núñez: se situó como carrilero, casi lateral, izquierdo. Le faltó encimar mejor a Ángel Pérez en el centro que supone el gol de Toni Martínez. Bien en ataque sumándose al mismo con frecuencia. Sustituido en el arranque de la segunda mitad. Aún no está para jugar muchos minutos.

(7) Ferrán Jutglà: su primer gol de celeste en Balaídos para continuar con una racha espectacular. Continuó con una asistencia a Hugo Álvarez para hacer el 2-0. Hizo el 3-0 sentando a Pacheco y yéndose de Jonny, un auténtico golazo que levantó a Balaídos de sus asientos. Dos goles y una asistencia que valen cero puntos para el Celta. En la segunda parte apenas apareció.

(4) Borja Iglesias: tuvo la primera del partido con un disparo al cuerpo de Sivera. Trabajo del compostelano en un partido en el que tocó pocos balones. No estuvo fino en todo el encuentro, lejos del balón y de las zonas de peligro. Sustituido en el 68'.

(5) Hugo Álvarez: sigue de dulce. Tras su gran partido en Lyon hizo el 2-0 con una gran tranquilidad y parsimonia. Atacó e hizo daño en un nuevo partido que ratifica su mejoría individual. Una pérdida suya, enredándose con el balón en una zona peligrosa, acabó en el 3-2 tras un posterior error de Carlos Domínguez. Lo intentó de manera individual buscando el empate pero no le salió un solo remate.

También jugaron en el Celta de Vigo

(5) Fer López: un duro disparo que se marchó por centímetros que pudo suponer el 4-4 en Balaídos. No entró mucho en juego y el Celta no mejoró con su presencia.

(6) Sergio Carreira: entró para tapar el ataque diestro del Alavés, por donde habían llegado los dos goles. No le ayudaron el resto de compañeros de la defensa, absolutamente superados en la segunda mitad. Sí generó peligro en ataque.

(5) Pablo Durán: se esforzó, corrió y luchó pero apenas pudo tocar algún balón.

(4) Javi Rueda: mal encarado en el gol en el que Abde Rebbach remonta el partido. Puso un buen balón que

(5) Iago Aspas: entró para obrar el milagro cuando el Celta estaba totalmente superado.