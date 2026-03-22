Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 16:27h.

En 1809 los vigueses fueron la primera ciudad en expulsar a la tropas francesas de Napoleón

El Celta recupera la bandera de Vigo para su camiseta especial "Reconquista"

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VigoBalaídos ha sido el escenario de la representación del derribo de la Puerta de A Gamboa, clave en la expulsión de las 2.000 tropas francesas de Napoleón Bonaparte dirigidas por el Mariscal Soult que dejó de guarnición en la villa olívica en 1809. Los vigueses fueron la primera ciudad de toda Europa en expulsar al ejército francés ese 28 de marzo que ahora se rememora cada año en la fiesta de A Reconquista.

Un levantamiento popular, liderado por figuras como Bernardo González 'Cachamuíña' y Juan Almeida de Sousa, Carolo o el capitán Pablo Morillo liberó la plaza tras 56 días de ocupación francesa, marcando el inicio del fin del dominio imperial en Galicia. Un hecho heroico de que le valió a Vigo ganarse el título de ciudad Fiel, Leal y Valerosa. Ahora también Siempre Benéfica se añadió tras la ayuda humanitaria a los soldados repatriados de Cuba en 1898 tras la guerra con Estados Unidos.

El Celta ahondó en sus raíces para rendir tributo a una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad con una representación sobre el terreno de juego que evocará la expulsión del ejército napoleónico a través del derribo de la Puerta de A Gamboa, situada en el Casco Vello. Un episodio histórico de resistencia y orgullo vigués que cada año recuerda con una multitudinaria fiesta a la que asisten decenas de miles de personas.

Bajo la dirección de la Asociación Cultural del Casco Vello de Vigo, cerca de 80 integrantes, capitaneados por el coronel Bernardo González del Valle 'Cachamuíña', revivieron sobre el césped de Balaídos la esencia del episodio más emblemático de la ciudad olívica antes del arranque del Celta-Alavés.

Además el Celta rinde tributo a A Reconquista al jugar con una camiseta especialmente diseñada para este día. Un diseño que cuenta con la bandera y la historia de Vigo como principales protagonistas al portar los colores rojo y blanco que luce la ciudad.