Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 22:15h.

El canterano aseguró que en el gol anulado por falta a Rebbach "no lo toco"

Denis Suárez: "No me gusta ganarle al Celta, echo de menos estar aquí”

Compartir







VigoEl defensa Javi Rodríguez pidió hacer autocrítica porque los errores que cometió su equipo en la segunda parte "no se pueden cometer en Primera División". El canterano del Celta de Vigo, muy crítico con lo que sucedió este domingo en Balaídos, quiso "pedir disculpas a la afición" por haberse dejado remontar tres goles en una pésima segunda mitad.

"No les pudimos dar la victoria pero siempre están ahí y les damos las gracias", explicó Javi Rodríguez al finalizar el partido que se saldó con derrota 3-4 en casa tirando por la borda todo lo bueno que hicieron para desarbolar al cuadro vitoriano en la primera parte.

PUEDE INTERESARTE Los analistas arbitrales no ven falta en el gol anulado a Javi Rodríguez en el Celta-Alavés

"Hay que mejorar todo lo que hicimos mal en la segunda parte, aprovechar esta semana de descanso para trabajar y mejorar”, dijo el futbolista del Celta después de una durísima derrota por cómo se desarrolló el encuentro ante el Deportivo Alavés.

El canterano pidió disculpas a los aficionados por no poder dedicarle la victoria, y, a su juicio, el colegiado Sesma Espinosa se equivoca al anular su gol que supondría el 4-2. "El árbitro es el que decide y él vio falta, pero no le toco", manifestó Javi Rodríguez, junto al portero Radu el único que repitió en el once de Claudio Giráldez respecto a la alineación de Lyon.