Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 20:48h.

El catalán ha marcado cuatro goles esta semana entre Liga y Europa League

Giráldez, sin "una explicación coherente" a la derrota del Celta: "En el momento que te gustas..."

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VigoEl delantero Ferrán Jutglà, autor de dos goles y una asistencia en la derrota del Celta de Vigo ante el Deportivo Alavés por 3-4 después de que el equipo vitoriano levantase un 0-3 en Balaídos, dijo que tiene una sensación "muy mala" porque su equipo no fue capaz de "cortar la dinámica" del conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores confesando que "nos quedamos con cara de tontos".

"No hemos sabido jugar el otro fútbol que ellos han sabido jugar cuando han estado por delante. Y también hemos dejado de jugar el balón. Hay que aprender de esta segunda parte", manifestó a Movistar + tras el encuentro en el que los celestes cuajaron una pésima segunda mitad.

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El catalán no escondió su enfado por la imagen ofrecida por el Celta cuando lo tenía todo a favor para llevarse la victoria delante de su afición: "Casi al descanso estábamos con una sensación espectacular y se nos ha ido el partido, nos quedamos con cara de tontos".

"Hemos perdido nuestra identidad, no conseguimos seguir jugando al fútbol intentando sacar el balón. Nos faltó ser contundentes, competir. Yo le deseo lo mejor al Alavés, pero creo que no hemos estado contundentes del todo", sentenció.

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En el plano positivo, aunque su notable actuación no haya valido para que el Celta sume al menos un punto, está su notable mejoría. Esta semana ha anotado cuatro goles en tres partidos. Tras muchas semanas negado de cara a la portería rival Ferrán Jutglà suma siete goles en Liga y uno en la Europa League siendo el segundo máximo anotador del equipo.