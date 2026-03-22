Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 20:19h.

"Cuando bajas un uno por ciento, cualquier equipo te puede pasar por encima", aseveró

El Alavés protagoniza una remontaba increíble en una segunda mitad para olvidar del Celta

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VigoEl entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, no encuentra "una explicación coherente" a lo que sucedió este domingo en Balaídos, donde el Deportivo Alavés levantó un 3-0 a su equipo para llevarse la victoria por 3-4 en una segunda mitad de los suyos de auténtica pesadilla. El porriñés entonó el mea culpa asegurando que todo lo que sucedió en el campo es su responsabilidad tras apuntar que si se baja un poco el rendimiento cualquier equipo de puede ganar.

"Es difícil de explicar, pero esto es el fútbol. Cuando bajas un uno por ciento, cualquier equipo te puede pasar por encima. Hemos pasado de ser muy superiores en la primera parte a tirarnos un tiro en el pie y meter al rival en el partido", afirmó en rueda de prensa.

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El técnico gallego se mostró muy crítico con sus jugadores porque "en el momento que te gustas y quieres salir en todas las acciones desde atrás y te confundes pasa esto". "Nos ha faltado madurez y experiencia en ese momento. Evidentemente teníamos bajas significativas en la zona cercana a la zona central de nuestro bloque bajo y ahí no hemos estado bien", dijo en referencia a las bajas del sueco Carl Starfelt y el veterano Marcos Alonso.

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Giráldez cree que la primera parte de su equipo fue "soberbia" salvo "en los primeros y en los últimos cinco minutos", y lamentó que no fuesen capaces de "aprovechar la ola". "Soy el principal responsable, evidentemente no he estado bien el descanso. Me he equivocado en todo lo que he hecho en la segunda parte".

El preparador celeste confesó que la lesión del portero Andrei Radu -consiguió aguantar todo el partido, pero se marchó cojeando y apoyándose en el médico- también influyó en su decisión de hacer los cambios porque "nos ha hecho dudar todo el rato" sobre la posibilidad de tener que hacer un quinto cambio para apuntalar al Celta. Solo en los minutos finales entró Iago Aspas.

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El entrenador del Celta pidió aprender de lo sucedido. "En vez de matar el partido, hemos revivido al rival, nos hemos equivocado permanentemente en darles de comer en lo que son buenos, que es en el juego directo", sentenció.

Por último quiso mandar un mensaje muy claro: "nos vale de reflexión para todas las veces que queremos alzar las campanas al vuelo y decir que estamos salvados y que el objetivo es, como escuché en todas las preguntas previas, Champions y todo ese tipo de cosas. Cada vez que nos pasa esto nos confundimos".