Alberto Bravo 09 MAY 2026 - 20:47h.

El delantero confiesa que "Claudio Giráldez me ha abierto un mundo nuevo en el fútbol"

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VigoBorja Iglesias silenció el Metropolitano con un golazo descomunal, una vaselina imposible para Jan Oblak. El Panda marca su tercer gol consecutivo para afianzar su presencia en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un gol que vale tres puntos porque Andrei Radu sacó dos manos vitales para mantener la portería a cero. El Celta de Vigo está más cerca de volver a jugar en Europa la próxima temporada.

Primer triunfo en el Metropolitano: "Lo teníamos claro. Nos lo comentó Claudio. Sufriendo en muchos momentos, pero el equipo en bloque bajo ha recuperado sensaciones buenísimas. Ganar aquí es la hostia".

Andrei Radu: "Ha hecho un par de paradas muy buenas. Es muy bueno y está como una cabra. Aporta mucho".

Champions League: "Este equipo, hasta en los momentos más complicados, ha seguido soñando. No es fácil competir a este nivel. Si podemos seguir mirando hacia arriba... imagínate. Nos lo merecemos. A intentarlo".

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Su mejor momento como jugador: "Siempre lo comento. El contexto personal es muy bueno, estoy muy feliz. Y a nivel futbolístico disfruto de un ecosistema precioso. Estando en el banquillo, jugando... Claudio Giráldez me ha abierto un mundo nuevo en el fútbol".

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Iago Aspas: "Solo por lo que es, lo que representa, es máximo. Y si lo tienes en el vestuario, ver su ilusión cada mañana, cómo comunica y anima, es un ídolo. Un disfrute".