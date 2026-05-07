Alberto Bravo 07 MAY 2026 - 16:09h.

En el equipo de la parroquia de Cabral se forman alrededor de 500 jugadores

El Celta apuesta por Senegal con un proyecto para una década: "A canteira africana"

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VigoEl Celta de Vigo ha firmado un convenio de colaboración con la UD Santa Mariña, histórico club vigués de la parroquia de Cabral. Un nuevo acuerdo con otro de los clubes referentes en la formación de jugadores con el que se está sustituyendo el firmado en el año 2007 con AFAVI, Asociación de Fútbol Aficionado de Vigo. El Celta, tras varios desencuentros, apostó por acuerdos individuales con cada una de las entidades deportivas como ha sucedido ahora con la UD Santa Mariña para potenciar ambas canteras.

El equipo de la parroquia de Cabral tiene en su lista de ilustres jugadores estrellas como Iago Aspas, Brais Méndez o, más recientemente, Gabri Veiga. También se formaron en su cantera Rubén Blanco o Jonathan Pereira. Tradicionalmente sus mejores jugadores saltaron a las categorías inferiores del Celta de Vigo. Con más de 80 años de existencia es uno de los grandes clásicos del fútbol olívico.

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Este jueves 7 de mayo la presidenta del Celta, Marián Mouriño; y el presidente de Santa Mariña, Xosé Carlos Blanco; firmaron un convenio de colaboración. Con el mismo la entidad celeste "busca crecer de la mano de los equipos del fútbol modesto a través de acuerdos que permitan la mejora de sus infraestructuras y de la formación de jugadores mediante su promoción a las categorías inferiores" con las que trabaja el Celta en A Madroa.

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En la firma del convenio también estuvieron presentes Álex Otero, adjunto a la dirección deportiva y responsable de las categorías inferiores del Celta y Jonathan Pereira, coordinador de la UD Santa Mariña estuvieron junto a los presidentes de ambos clubes.

La UD Santa Mariña, fundada en 1940, cuenta con alrededor de 500 jugadores desde categoría Prebenjamín en futbol 8 y Alevín en fútbol 11 hasta el equipo senior en la Segunda Futgal de Vigo donde también compite el Celta Academy.