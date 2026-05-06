Alberto Bravo 06 MAY 2026 - 11:46h.

Proyecto en el que la educación, la formación y el fútbol van de la mano

Luis de la Fuente, de Aspas a Mingueza y la apuesta del Celta por la cantera: "Brillantes"

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VigoEl Celta de Vigo y el distrito senegalés de Parcelles Assainies, situado en la capital Dakar, han formalizado un acuerdo de colaboración para seguir potenciando el desarrollo de la HAFS Académie Celta. La presidenta del club, Marián Mouriño, y el alcalde de Parcelles Assainies, Aboubacar Djamil Sané, firmaron un convenio con una duración de diez años donde la educación, formación y fútbol van de la mano.

"Es un proyecto que nos emociona a todo el club, no solo la Fundación", confesaba el consejero Miguel Álvarez. "Las autoridades locales, del alcalde de Parcelles a la comunidad local es la que nos va a decir cómo les podemos ayudar", agregó el marido de Marián Mouriño.

El Celta ya ha iniciado el "cambio de la superficie del campo del estadio de Parcelles" mientras se avanza en el "proyecto de creación de una residencia". La misma tendrá capacidad para doce jóvenes futbolistas, dotada de dormitorios, cocina, comedor, sala de estudio y oficinas para la academia.

También está brindando su ayuda "a la escuela pública de Parcelles para dotarla de un aula de español porque las oportunidades y la integración empiezan en el origen, no cuando llegan aquí", continuó explicando Miguel Álvarez.

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El objetivo es que esos niños van a ser "ayudados en su salida profesional cuando no lleguen a futbolistas, que van a ser muchos porque a futbolistas llegan muy pocos" sin renunciar a que en el futuro alguno de los niños formados en HAFS Académie Celta "termine jugando en el equipo". "Para nosotros Parcelles, hoy en día, es a canteira africana. Los trataremos como nuestros canterano", añadió.

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Miguel Álvarez quiso poner en valor la apuesta que hace el Celta en Senegal: "No os podéis imaginar la cantidad de scouts de clubes europeos que hay en África, especialmente en Senegal que ahora son campeones de África". Pero apuntó que "nadie que vaya allí solo a buscar jugadores va a tener éxito duradero".

"El convenio con la academia es de diez años" algo inédito como les reveló Aboubacar Djamil Sané que nunca había sucedido: "Nos dijo que somos el primer club europeo que llega a ofrecerles un convenio a largo plazo". En la actualidad, más de 500 niños y niñas participan en los programas educativos y deportivos impulsados por el Celta en Senegal.