Ruibal: "No entiendo que nos insulten llamándonos maricón ¿Qué más da que lo sea?"

Pepe Jiménez Sevilla, 06 MAY 2026 - 11:26h.

El atacante del Betis habla sobre varios temas polémicos de actualidad

Aitor Ruibal es el manquepierda

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Aitor Ruibal no se corta. El capitán del Betis ha concedido una extensa entrevista en El País en la que, más allá del fútbol, ha hablado sobre sus valores sociales, sus ideales y las críticas recibidas en los últimos meses por temas extradeportivos.

En una interesante conversación, Ruibal arranca confesando que le costó aceptar ser el hombre polivalente de este Betis, pero que entendió rápidamente que le iba mejor aportando siempre para el equipo.

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La conversación deportiva, eso sí, no dura en demasía, centrándose mucho más en lo social, en las críticas recibidas y en sus ideales más allá del balón.

Ruibal, como de costumbre, no se corta y confiesa que conocer a Héctor Bellerín y a Borja Iglesias le llevó a plantearse cosas que antes no hacía. "Ellos confiaban más en mí que yo mismo", reconoce en uno de los momentos de la entrevista.

Con claridad absoluta, Ruibal reconoce que no entiende demasiado toda la polémica surgida con aquella imagen en la que llevaba el bolso en una boda y asegura que "lo llevo porque no me caben las cosas". "Es como una riñonera, pero a la gente le explota la cabeza".

"No soy homosexual y no quiero hablar en nombre de un colectivo al que no pertenezco”. Eso no evita que opine: "No entiendo que nos insulten llamándonos maricón. ¿Qué más da que lo sea? Hace poco hablaba con Borja de que molaría que alguna figura grande del deporte saliese del armario. Creo que si lo dijese recibiría muchísimo respeto y amor de sus compañeros", añade el atacante verdiblanco en una sincera respuesta.

Finalmente, señalando a aquellos jugadores que no se mojan excusándose en ser futbolistas, el del Betis se moja con la política: "No me representa ningún partido, pero no quiero a la ultraderecha gobernando", dice antes de aclarar que él lo que quiere "es lo mejor para todos, no solo para un sector".