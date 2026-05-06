La escalera de estrellas del Betis de Paquito Navarro: "Me has tocado la vena"
El jugador de pádel es reconocido bético
Un minuto de pura magia: Isco, Cazorla... y el cariño de Joaquín
Reconocido bético y ahora, tras el pequeño test al que le expuso el creador de contenido Joaquín Serna, reconocido admirador de varios jugadores históricos del Betis. Paquito Navarro confiesa su jugador preferido en la historia verdiblanca... y no es Isco Alarcón.
Pidiendo perdón de manera anticipada por colocar a unos por encima de otros, Paquito Navarro va catalogando a sus preferidos, pero el gran debate llega cuando se encuentran en imagen Joaquín Sánchez e Isco Alarcón. "Uf, me has tocado la vena, eh", dice el jugador.
No es la primera vez que Paquito Navarro relaciona su contenido con el Betis, ya que el sevillano ha sido captado incluso por las cámaras oficiales de Premier Padel viendo a su equipo en algún calentamiento o incluso practicando con los colores verdiblancos.
En su encuesta, donde se muestra sincero argumentando que no podía catalogar a Gordillo porque no le había visto jugar, Paquito Navarro acaba recordando momentos históricos con nombres como el de Edú, Joaquín Sánchez o incluso Assunçao, futbolistas que resisten a varias rondas agarrados a los momentos que han compartido con la afición bética.
El resultado evidencia la calidad histórica de la entidad y deja a Paquito Navarro confesando a su futbolista preferido... que no es Isco Alarcón a pesar de su tremenda magia y carrera que ha firmado hasta ahora.