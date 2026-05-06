Jorge Morán 06 MAY 2026 - 09:48h.

El ex jugador del Atlético pidió un paso más a la dirección deportiva

Oblak deja a un lado el arbitraje y responde a la despedida de Griezmann:"Hemos tenido tiempo suficiente para poder ganar"

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La eliminación del Atlético de Madrid en Champions League vuelve a dejar en evidencia la falta de jugadores importantes para este tipo de partidos. Incluso Simeone dejó un mensaje directo a la dirección deportiva, señalando que al equipo 'no le da'. Un encuentro marcado por la polémica y que deja a los rojiblancos sin títulos en una nueva temporada.

"Me da una realidad, que es la del Atlético como club, ha crecido enormemente, ahora es reconocido en Europa y el mundo como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar, no le vale con llegar a la final", comenzó diciendo. "Agradecido a los jugadores porque compiten, somos los primeros que queremos ganar, pero no nos alcanza", señaló.

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Los fichajes que pide Mario Suárez

Unas palabras que comparte otra ex estrella del Atlético de Madrid como Mario Suárez, quién fue preguntado por los fichajes que haría la próxima temporada. "Tiene que gastarse dinero, vas a liberar masa salarial con la salida de Griezmann, ha entrado Apolo...", comenzó apuntando el ex jugador, que no dudó en mandar un dardo a la dirección deportiva.

"El mercado de verano no fue el mejor cuando en invierno te has desprendido de jugadores, has tenido que fichar y sólo juega uno de los tres. Tiene que hacer un examen y mirarse para dentro para ver que tienes que mejorar. Simeone juega de una manera y tienes que traer jugadores de su estilo", dijo.

Suárez apuntó tres nombres claves para el próximo año. "Oyarzabal me encantaría, Grimaldo es un lateral que te da por dentro, por fuera, a balón parado, te genera superioridades, como Calafiori hoy en el primer tiempo. Y luego el mediocentro, uno físico, uno fuerte físicamente como Declan Rice, un jugador que te pueda sostener al equipo en estos partidos de ida y vuelta. Luego acertar en el delantero evidentemente es fundamental", zanjó.