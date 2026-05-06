Oblak deja a un lado el arbitraje y responde a la despedida de Griezmann

Celia Pérez 06 MAY 2026 - 08:52h.

El meta esloveno analizó el partido del cuadro rojiblanco

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El Atlético de Madrid se ha quedado a las puertas de disputar una final al caer eliminado en semifinales de Champions League frente al Arsenal. Tras el 1-1 de la ida, los de Mikel Arteta decantaron la eliminatoria con un gol de Bukayo Saka en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los rojiblancos su cuarta final. Un adiós demasiado doloroso en un partido intensísimo cargado de tensión y polémica arbitral, aunque Jan Oblak ha querido dejar a un lado cualquier debate.

"Después de unas semifinales hablar del arbitraje no tiene mucho sentido. Han tomado las decisiones que han tomado, tampoco puedo decir mucho más. Si podría ir alguna cosa a nuestro lado, puede ser, pero al final son decisiones que ellos toma ahí y quejarnos ahora de los árbitros no tiene ningún sentido. Hemos tenido dos partidos, hemos tenido tiempo suficiente para poder ganar. Hemos hecho muchas cosas buenas, pero los detalles no han ido a nuestro favor y por eso perdimos", apuntó al ser preguntado por el arbitraje en el Emirates Stadium.

Además de la polémica, buena parte de los focos se centraron en un Antoine Griezmann que estaba viviendo su último duelo de Champions con la camiseta rojiblanca. "Creo que todos estamos iguales de decepcionados porque es un momento duro, muy duro. no he podido habla con Él, pero es una persona muy positiva y sabe que no siempre en la vida se puede tener lo que uno quiere. No ha podido ser. Sería lo más bonito acabar levantando el título, pero no pudo ser. Ahora hablar y arrepentirse de algo es tarde. Hemos tenido la oportunidad. Hemos jugado las semis. Hemos hecho una buena Champions, pero no lo suficientemente bien para poder ganarla", añadió el meta esloveno del conjunto rojiblanco.