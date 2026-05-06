Diego Páez de Roque 06 MAY 2026 - 08:37h.

Koke dejó la puerta de su futuro abierta tras la eliminación

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A la triste eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League tras caer en el Emirates Stadium se suman las preocupantes palabras de Koke al finalizar el encuentro. Como capitán, atendió a los medios de comunicación dando la cara en una de las noches más duras de la temporada.

Antes de acudir a la zona mixta, el centrocampista habló para Movistar+ a pie de campo. Koke habló sobre varios temas del partido, como el análisis futbolístico, la actuación arbitral o el análisis de la temporada.

Fue al hablar del futuro del equipo cuando casi se rompe en directo. "Este grupo está creciendo un montón y seguro que en un futuro muy cercano está peleando por todo", mencionó. Cuando Ricardo Sierra le preguntó si él estaría con los más jóvenes, Koke respondió "hablaremos cuando haya que hablar, pero veremos" con la voz casi rota.

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Koke deja su futuro en el aire

Minutos más tarde, el capitán del Atlético de Madrid atendió a los medios de comunicación en zona mixta. Ante los periodistas, Koke no solo fue preguntado por sus palabras acerca de su futuro, sino también por las de Diego Pablo Simeone donde reconoció que ahora mismo no tiene fuerzas para seguir intentándolo.

"Es difícil. Es un momento muy duro para todos. Veremos a ver, ya se hablará cuando se tenga que hablar entre todos. Seguro que el míster con la gente más cercana y los que estamos con él, hablaremos. No creo que sea el momento y el lugar para hablar del futuro ni del entrenador ni del mío", explicó el centrocampista madrileño.

Acerca del partido, se mostró muy apenado por no haber logrado el pase a la final de la Champions League. "Con la sensación de que podíamos haber pasado. Por eso duele más. Si un equipo es superior en todas las situaciones, te domina y te avasalla en ocasiones, es diferente. No ha sido así. El equipo ha tenido acercamientos para hacer gol. Te vas más dolido", explicó.