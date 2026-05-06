Pepe Jiménez Sevilla, 06 MAY 2026 - 10:56h.

En Portugal aseguran que el Betis sigue bajando sus pretensiones

Sergi Altimira se prepara con un analista personal para mejorar su rendimiento

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En el Betis, de momento, nadie quiere hablar del mercado, todos quieren centrarse en certificar la quinta plaza, pero los movimientos no se detienen y en Portugal, desde hace semanas, han ido creciendo rumores alrededor de Sergi Altimira, futbolista por el que intentan reducir el precio... culpando a los de La Cartuja.

Según cuenta A Bola, el Betis ha reducido sus pretensiones en los últimos días y aunque arrancaron pidiendo 25 millones más pluses, según la citada fuente, ahora han bajado a los 20 kilos más variables... e incluso confían en que todo irá bajando en las próximas semanas.

Desde Portugal creen que el Betis acabará pidiendo aún menos, considerando que el club necesitará ingresos económicos no solo para reforzar el plantel, sino también para equilibrar las cuentas económicas, cuadrando el límite salarial.

En el Betis, de momento, prefieren no hablar en demasía de cifras ni nombres. El conjunto bético, aunque está moviéndose -como es lógico- quiere centrar toda la atención en LALIGA EA Sports, intentando asegurar cuanto antes la quinta plaza que daría acceso, a día de hoy, a la Champions League.

Si finalmente la entidad accede a la máxima competición europea, los ingresos recibidos aumentarían considerablemente y no tendrían tanta necesidad ni para vender, ni para reducir precio alguno, ya que igualmente también se esperan otras salidas que darán cash como Abde, que debería ser la gran venta, o incluso Natan, hombre que continúa acumulando interesados de cara a este verano.

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Queda aún alguna semana para el cierre de la temporada, pero los rumores en el Betis, con nombres de alto interés, no se detienen y en Portugal están locos por conseguir una importante rebaja por Sergi Altimira de cara al próximo curso.