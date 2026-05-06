Alberto Bravo 06 MAY 2026 - 10:39h.

Suma 14 goles en 27 partidos en el Gaziantep FK de Turquía, donde juega cedido por el Lille

El Celta, tras el fichaje de un central izquierdo que pueda jugar de lateral

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VigoA falta de cuatro jornadas para que concluya la temporada los de Claudio Giráldez están completamente centrados en lograr la clasificación para disputar competiciones europeas. La eliminación del Atlético de Madrid, próximo rival de los viguess, complica la plaza extra de Champions League para España de ahí que la séptima plaza en Liga no garantiza jugar Europa. Mientras el equipo prepara los últimos duelos del curso la dirección deportiva lleva semanas planificando la plantilla para la 2026/27. El último nombre en salir a la luz es el del delantero Mohamed Bayo, que juega cedido por el Lille en el Gaziantep FK de Turquía.

Mohamed Bayo, delantero franco-guineano de 27 años, salió de la cantera del Clermont Foot. Su crecimiento se aceleró tras una cesión al USL Dunkerque en 2019/20, donde comenzó a destacar por su olfato goleador. Sin embargo, su verdadera explosión llegó en la temporada 2020/21, cuando se proclamó máximo goleador de la Ligue 2 con 22 tantos y lideró al Clermont hacia un histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol francés.

El OSC Lille cerró su fichaje por alrededor de 14 millones de euros, su paso por Les Dogues no fue el esperado. La falta de continuidad y protagonismo le llevó a encadenar varias cesiones, pasando por el Le Havre AC, el Royal Antwerp y ahora en el Gaziantep FK de Turquía. Este curso se ha reencontrado con su nivel. En 2.168 minutos en Liga suma 14 goles y 3 asistencias.

Esto ha despertado el interés de un buen número de equipos en Europa. Desde FootMercato colocan al Celta de Vigo como uno de los clubes que tienen el nombre del delantero de 1,87 en su agenda. La dirección deportiva rastrea el mercado en la búsqueda de un jugador que pueda complementar a Borja Iglesias. Un perfil similar al santiagués, que en enero cumplirá 34 años.

Según apuntan desde Francia el Gaziantep FK podría cerrar su fichaje por unos cuatro millones de euros para ponerlo, posteriormente, en el mercado por alrededor de siete millones de euros. Una cantidad que se antoja en estos momentos lejos de la capacidad económica del Celta, que prioriza la llegada de otros jugadores en posiciones más débiles de la plantilla como la defensa.

Besiktas y Fenerbahçe ya han preguntado por el atacante de 27 años. Además Stuttgart, Friburgo, Lazio también han mostrado interés por el franco-guineano. Sus 25 goles en 93 partidos en la Ligue 1 junto a los 14 tantos que suma este curso en 27 encuentros son el mejor aval de un delantero que tras tres malas temporadas en Lille, Le Havre y Royal Antwerp puede volver a una de las cinco grandes ligas.