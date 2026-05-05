El Big Data predice el final de la pelea por Europa: así va tras las victorias de Betis, Celta y Athletic

Celia Pérez 05 MAY 2026 - 11:02h.

El cuadro verdiblanco tiene atada ya la quinta plaza

Iturralde González no entiende el gol anulado al Sevilla: "Por detrás, si te dejo saltar..."

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La jornada 34 finalizó este lunes con la victoria del Sevilla ante la Real Sociedad en un duelo marcado por el tanto de Alexis Sánchez y que permite a los de Luis García Plaza salir de los puestos de descenso, de los que solo queda a un punto de distancia con el Alavés. En la zona alta, los dos goles de Vinicius y la victoria del Real Madrid contra el Espanyol evitaron el alirón del Barcelona, pendiente de un punto en el Clásico, mientras que las victorias de Betis, Celta y Athletic los mantiene de lleno en la pelea por Europa.

Pues bien, con todo ello, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar el porcentaje con el que cuentan los equipos tras esta última jornada en la pelea por Europa.

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El Big Data predice el final de la pelea por Europa

Tras la victoria ante el Real Oviedo de este domingo, el Real Betis tiene un 96,63% de probabilidad de entrar en Champions a través de la plaza extra, aumentando sus posibilidades de la semana anterior de un 88,6%. En cuanto a Europa League,

Europa League, justo por detrás del cuadro verdiblanco se encuentra el Celta de Vigo, con un 79,3%, aumentando así el 55,8% con el que contaba antes de su victoria ante el Elche. Y tras el Celta, la pelea se ajusta muchísimo más. El Athletic Club, tras vencer al Alavés ha aumentado de un 25,8% a un 33,2% sus posibilidades, mientras que el Getafe las ha reducido de un 44,9% a un 28,8%.

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Un poco más lejos se encuentra la Real Sociedad. Con su presencia en la UEFA Europa League ya confirmada, el equipo de Pellegrino Matarazzo baja al 27% de posibilidades de finalizar sexto, respecto al 44,2% que tenía la jornada anterior.