Alberto Bravo 05 MAY 2026 - 15:28h.

La entrenadora dirigirá a As Celtas Sporting la próxima temporada

David Ferreiro, nuevo entrenador de As Celtas para "potenciar la cantera y aumentar la competitividad"

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VigoEl Celta de Vigo anunció que Vicky Vázquez, tras dos temporadas al frente del primer equipo, deja de ser la entrenadora de As Celtas. Su puesto es para David Ferreiro, que el curso pasado dirigió a As Celtas Sporting. Ahora será ella quien se haga cargo del filial celeste. Un cambio de roles tras una temporada en la que no se logró el ansiado ascenso a Primera Federación.

"La vida se trata de ir consumiendo etapas. Me he vaciado hasta el final, pero el fútbol es así", escribía la técnica en su cuenta de Instagram. Vicky Vázquez será para siempre parte de la historia de As Celtas. Ha sido la primera entrenadora del equipo además de lograr su primer ascenso en su estreno en el fútbol femenino.

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Por ello se mostró "orgullosa de haber iniciado y formar parte de esta historia" del club celeste en su primera aventura en el fútbol femenino. En el plano personal confiesa que "toca levantarse y seguir con más fuerza que nunca". Lo hará dirigiendo a As Celtas Sporting.

El club ha anunciado que la viguesa será la nueva entrenadora del filial, que esta temporada de la mano de David Ferreiro, terminó en primera posición en Tercera Federación. El Celta explica que Vicky Vázquez "aportará sus conocimientos y experiencia para seguir impulsando el crecimiento de la cantera, pieza clave en el presente y futuro del club".

En la despedida efectuada por el Celta se puso su trabajo y el ascenso en su primera temporada de vida. Además quiso mostrar su "agradecimiento a Vicky por la dedicación, el compromiso y la profesionalidad mostrados durante estos dos años en el banquillo de As Celtas, así como por el vínculo construido con el vestuario, la afición y todos los estamentos del club".