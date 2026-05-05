Alberto Bravo 05 MAY 2026 - 14:52h.

El técnico asciende desde el filial, As Celtas Sporting, y ser segundo de Vicky Vázquez

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VigoEl Celta de Vigo ha cambiado el rumbo en su sección de fútbol femenino en su segunda temporada de vida. Tras el ascenso logrado la temporada pasada este curso no se ha logrado pelear por subir a Primera Federacion Femenina, la categoría de plata del fútbol español por debajo de Primera División. Esto ha provocado un cambio en el banquillo del equipo. David Ferreiro se convierte en el entrenador de As Celtas en sustitución de Vicky Vázquez.

El técnico vigués, que la pasada campaña dirigió a As Celtas Sporting logrando con solvencia la primera plaza, ya conoce a la perfección el funcionamiento del primer equipo. David Ferreiro ha ejercido de segundo entrenador de Vicky Vázquez en su primer año de vida, cuando lograron el ascenso a Segunda Federación.

El Celta también ha informado que Vicky Vázquez seguirá en la estructura del club como entrenadora de As Celtas Sporting. El objetivo que se ha marcado el club es "potenciar la cantera y aumentar la competitividad".

As Celtas, es su segunda temporada en la categoría de bronce del fútbol femenino español, buscará pelear por el ascenso. Este curso terminaron terceras con 48 puntos por detrás de los filiales de Athletic Club y Real Sociedad.

Comunicado oficial

El proyecto de As Celtas inicia una nueva etapa con una reestructuración encaminada a potenciar la cantera y aumentar la competitividad. David Ferreiro será el nuevo entrenador del primer equipo y Vicky Vázquez ocupará el banquillo del filial para liderar la formación de las jugadoras celestes

El técnico, que esta temporada ha dirigido a As Celtas Sporting, asume ahora el reto de dirigir al primer equipo, dando continuidad a un proyecto en plena línea ascendente con la cantera como eje.

Ferreiro no es ajeno al trabajo de As Celtas. Durante la pasada campaña, la primera de la historia, formó parte del cuerpo técnico como segundo entrenador, acompañando a Vicky Vázquez en una temporada para el recuerdo en la que el equipo logró el ascenso a Segunda RFEF.

En la presente campaña, el vigués ha estado al frente de As Celtas Sporting, firmando un gran curso en el que el equipo ha finalizado líder de la categoría. Un trabajo colectivo que fue reconocido el pasado domingo en Abanca Balaídos, donde el equipo y el cuerpo técnico recibieron, junto al Celta Juvenil A y B, un merecido homenaje ante la afición.

Vicky Vázquez, al frente de As Celtas Sporting

Con esta reestructuración, Vicky Vázquez estará al frente de As Celtas Sporting, donde aportará sus conocimientos y experiencia para seguir impulsando el crecimiento de la cantera, pieza clave en el presente y futuro del club, que busca dar continuidad a un modelo en el que la formación y el talento de casa tienen un papel protagonista.

El club confía plenamente en ambos y les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.