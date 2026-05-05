Alberto Bravo 05 MAY 2026 - 13:28h.

El Elche CF se acordó de Sergio Carreira pero obvió el reencuentro con Álvaro Núñez

Sergio Carreira se pone por primera vez el brazalete de capitán del Celta: "Sueño inimaginable"

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VigoÁlvaro Núñez, jugador del Celta de Vigo, afrontaba un partido muy especial este pasado domingo en Balaídos. El defensa era titular, la cuarta vez enfundando en la celeste, ante el que había sido su equipo hasta el pasado 2 de febrero, el Elche CF. Su salida no fue sencilla, llegó el último día del mercado con el futbolista lesionado. Se le acusó de borrarse para no renovar su contrato de manera automática. En Vigo tardó algo más de un mes en tener minutos pero parece que la herida sigue abierta tres meses después.

El Elche CF no hizo mención alguna en sus redes sociales al reencuentro con Álvaro Núñez este domingo en Balaídos. Sí lo hizo con Sergio Carreira, que jugó cedido una temporada en el Martínez Valero en la temporada 2023/24. Un post en X junto a algunas de las personas con las que compartió el día a día hace un par de temporadas sobre el césped de Balaídos. Ni rastro de un solo mensaje para Álvaro Núñez.

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El bilbaíno, tras la victoria en Balaídos, confesaba que se trató de "un partido muy especial para mí por reencontrarme con muchos amigos y personas a las que tengo mucho cariño". Aún así destacó que "lo importante era sacar los tres puntos. Teníamos el objetivo claro y lo conseguimos". Para el jugador era su primera victoria como local desde su fichaje por el Celta.

Álvaro Núñez, que aún no está al cien por cien recuperado de su pubalgia, explicó que su objetivo estos primeros meses en Vigo es ayudar al equipo en la pelea por volver a clasificarse para competiciones europeas desde esa capacidad que tiene para jugar en varias posiciones: "Yo tengo esa polivalencia que intento siempre sumar y ayudar al equipo en las diferentes funciones que me asigne el míster".

El equipo tiene cuatro finales para alcanzar de nuevo el sueño de disfrutar de Europa. Álvaro Núñez aseguró que era ganar al Elche era fundamental para "cambiar la dinámica" en las que se había metido el Celta en las últimas jornadas. Agradeció a la afición el apoyo un partido más y les emplazó a seguir a su lado "para esas cuatro finales que nos quedan. Para nosotros la afición es muy importante, la necesitamos de nuestro lado".

El Celta se medirá a Atlético de Madrid, Levante UD, Athletic Club y Sevilla FC en estas últimas cuatro jornadas de Liga. Con 47 puntos son sextos en Liga. La quinta plaza, propiedad del Betis con 53 puntos, parece ya inalcanzable. Por detrás de los de Claudio Giráldez están Getafe y Athletic Club con 44 puntos. La Real Sociedad, clasificada para la Europa League como campeona de la Copa del Rey, tiene 43 puntos.