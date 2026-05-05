Alberto Bravo 05 MAY 2026 - 11:58h.

Atlético, Levante UD, Athletic Club y Sevilla FC, últimos rivales del Celta en Liga

El Big Data predice el final de la pelea por Europa

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VigoHugo Álvarez, canterano del Celta del Celta de Vigo, mostró su satisfacción por la victoria lograda este fin de semana en Balaídos. Los tres puntos ante el Elche rompen una mala recha de resultados y mantienen vivos a los de Claudio Giráldez en su lucha por clasificarse por segunda temporada consecutiva para disputar competiciones europeas la próxima temporada. Un año que desea compartir de nuevo con Iago Aspas, que todavía no ha decidido si alargará su carrera un curso más o si colgará las botas.

"Estamos muy ilusionados con volver a Europa porque vemos que es posible. El equipo lo va a dar todo hasta el final para conseguirlo", afirmó el extremo, que fue el autor del primer gol del encuentro disputado en Balaídos en el Día de la Madre ante 15.401 espectadores, la asistencia más baja de la temporada al disputarse el encuentro a la hora de la comida.

El ourensano reconoció que el equipo necesitaba con urgencia reencontrarse con el triunfo después de encadenar cinco jornadas sin ganar entre LaLiga y la Europa League. Los celestes solo habían logrado sumar cuatro puntos en las últimas siete jornadas "Ganar era muy necesario. Tuvimos que defender más de lo que nos gustaría, pero nos sentimos cómodos porque sabíamos que en cada contraataque podíamos hacer daño", explicó.

Hugo Álvarez destacó que el Celta afronta el tramo final de la temporada con optimismo: "Nos queda un final muy ilusionante". El equipo se medirá a Atlético de Madrid, Levante UD, Athletic Club y Sevilla CF. Solo los colchoneros han llegado sin objetivos claros en Liga a este final. Los bilbaínos pelean con el Celta por entrar en Europa mientras que Levante UD y Sevilla FC luchan por evitar el descenso a Segunda División.

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Preguntado por el futuro de Iago Aspas, el jugador evitó especulaciones, aunque dejó claro el deseo del vestuario: "Nosotros esperamos que siga un año más, pero sabemos que todo va a depender de sus sensaciones". El capitán aún no ha dado pistas sobre su continuidad más allá de este año. El Celta espera su respuesta en las próximas semanas. A sus 38 años lo único que tiene claro Iago Aspas es que su carrera, como mucho, se alargará una temporada más.