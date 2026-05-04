El regalo de Claudio Giráldez a los jugadores del Celta de Vigo tras ganar al Elche

El técnico ha decidido premiar a sus futbolistas tras romper la dinámica negativa

El dato que convierte al Celta de Claudio Giráldez en el segundo mejor de los últimos años

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Claudio Giráldez ha tenido un pequeño detalle con sus jugadores tras el triunfo ante el Elche CF. El RC Celta de Vigo se reencontró este domingo con la victoria ante su afición tras una terrible racha de cinco derrotas consecutivas que le habían dejado eliminado de la Europa League y casi sin opciones de pelear por la quinta plaza, que muy probablemente dará un billete a la próxima Champions League.

La dinámica cambió en Balaídos. Los goles de Hugo Álvarez, Iago Aspas y Borja Iglesias sirvieron al cuadro gallego para imponerse al Elche y seguir metiendo presión al Betis en esa quinta posición, con 6 puntos de distancia entre los dos equipos y, sobre todo, la ilusión de certificar cuanto antes una nueva clasificación europea, mirando de reojo al Getafe y Athletic, 3 puntos por debajo cada uno.

El regalo de Claudio Giráldez a los jugadores del Celta de Vigo

Tras el triunfo ante el equipo ilicitano, Claudio Giráldez ha decidido premiar a la plantilla. Aprovechando que el Celta no volverá a jugar hasta el próximo sábado ante el Atlético de Madrid, el técnico ha dado dos días de descanso a sus futbolistas para arrancar la semana. Es decir, que no habrá entrenamientos ni el lunes ni el martes y no volverán al trabajo hasta el próximo miércoles.

Giráldez ha citado a sus jugadores el próximo miércoles a las 11:00 horas en Afouteza, donde empezarán a preparar el partido contra el Atlético. Un duelo que dará inicio a una semana decisiva con tres encuentros en apenas ocho días: tras jugar en el Metropolitano, recibirán al Levante el martes 12 de mayo y visitarán al Athletic en San Mamés el domingo 17 de mayo.

Tras esa semana, sólo restará una última jornada liguera, el fin de semana del 24 de mayo ante el Sevilla FC. Un duelo en el que, probablemente, estén en juego tanto los puestos europeos como el descenso a LaLiga Hypermotion.