Alberto Bravo 06 MAY 2026 - 16:45h.

Los de Claudio Giráldez, el equipo más castigado de toda la Liga con 11 penaltis en contra

Giráldez: "Prefiero que mandemos a alguien por el aire un día"

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VigoEl Celta de Vigo cometió, esta pasada jornada en Balaídos ante el Elche CF, su undécimo penalti en Liga. Los de Claudio Giráldez vieron como su victoria corrió peligro durante unos minutos, hasta que Borja Iglesias hizo el definitivo 3-1. Con este penalti cometido por Manu Fernández los vigueses se han convertido en el equipo con más penas máximas en contra de toda LALIGA EA SPORTS junto al Sevilla FC.

Los vigueses cometen casi un penalti cada tres partidos, un lastre demasiado grande que los pupilos de Claudio Giráldez que han logrado minimizar con las paradas de Andrei Radu y los errores de los rivales. Solo seis de los onces remates desde el punto situado a once metros de la línea de gol han terminado en el fondo de las mallas. El arquero rumano fue capaz de atajar dos de ellos a Rafa Mir y Nico Williams. Otros tres remates impactaron en la madera.

Desde la temporada 2000/01 al Celta no le habían pitado tantos penaltis en contra, ese curso terminaron con 13 penas máximas pitadas. Con cuatro partidos por delante podrían igualar o superar este registro tan negativo. Claudio Giráldez se quejaba de que la inmensa mayoría de los penaltis que les han señalado este curso son muy evitables.

"No podemos seguir con esos penaltitos, prefiero que mandemos a alguien por el aire un día y hagamos un penalti de verdad que ese tipo de acciones. Evidentemente no es un penalti clamoroso, no estamos teniendo penaltis que sean impepinables pero sí cerca de señalar. Hay contacto y no hay nada que decir, es penalti. Es una exageración, no quiero que nadie mande por el aire a nadie", reconocía el entrenador celeste.

Este es el segundo penalti que cometió Manu Fernández en Liga esta temporada. Joseph Aidoo y Yoel Lago también han realizado dos. Estos tres defensas apenas suman en Liga 1.950 minutos en Liga ya que son jugadores con poca participación en los planes de Claudio Giráldez. Marcos Alonso, titular indiscutible, también ha visto como le pitaban dos penaltis.

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Los tres penaltis restantes son obra de Sergio Carreira, Carlos Domínguez y Javi Rodríguez. Todos han sido cometidos por defensas. Los malos números del Celta también se trasladan a Europa. En las cinco grandes ligas solo el Wolfsburg y el Paris FC tienen más penaltis en contra con 13 y 12. Las opciones europeas del Celta pasan por evitar este tipo de acciones que han castigado al equipo en varios partidos.