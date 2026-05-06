Alberto Bravo 06 MAY 2026 - 15:39h.

El santiagués ha vuelto a recuperar su mejor versión en los dos últimos partidos de Liga

El mensaje de Luis de la Fuente a Borja Iglesias: "Que me lo ponga muy difícil"

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VigoBorja Iglesias ha vuelto a mostrar su mejor cara en los dos últimos partidos disputados por el Celta de Vigo. Más allá de los goles marcados ante Villarreal y Elche CF el santiagués recuperó sensaciones, juego de espaldas, asociación con sus compañeros y una mayor continuidad en el juego. Por delante tiene cuatro finales donde se juega a nivel colectivo volver a clasificar al equipo a Europa. Además, en el plano individual, debe certificar su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una de las grandes favoritas al título, la selección española.

El Panda suma 13 goles en Liga esta temporada. Solo Lamine Yamal, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal superan los registros del delantero celeste. Los atacantes del FC Barcelona han marcado 16 y 15 goles. El capitán de la Real Sociedad lleva 14 tantos. Los tres tienen asegurada su plaza en la convocatoria de Luis de la Fuente, solo una lesión les dejaría sin Mundial.

El bajón de juego de Borja Iglesias durante los últimos meses generó ciertas dudas sobre su presencia o no en la lista de 26 jugadores. Luis de la Fuente siguió contando con él a pesar de ello. Sin Samu Aghewoha, lesionado de gravedad, las opciones del técnico riojano para el puesto de 'nueve' son escasas. Tampoco Álvaro Morata es una alternativa después de una temporada sin goles en la Serie A cedido en el Como 1907.

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Luis de la Fuente le pidió este pasado fin de semana en A Coruña que le pusiese las cosas muy difíciles. Claudio Giráldez, su entrenador, confía en que el delantero sea uno de los 26 elegidos: "Borja Iglesias merece el Mundial y yo creo que va a ir. No estoy en la piel del seleccionador, pero entiendo que lo lo llevará, ha estado todo el año yendo".

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"Ha tenido un momento en el que no ha hecho gol, pero siempre creo que ha sido muy estable en el rendimiento y en la cuota de goles durante todo el año. Evidentemente, el último mes no ha estado a su mejor nivel, pero lleva dos partidos otra vez muy buenos", continuó explicando el entrenador celeste. El porriñés también apuntó que ese bajón de nivel fue colectivo: "No fue una cosa individual".

De sus goles también dependerá la clasificación o no del Celta para disputar competiciones europeas. El equipo vigués ha anotado en 34 jornadas un total de 48 goles. 13 son obra del Panda. Por detrás aparece Ferran Jutglà con 7 tantos. Iago Aspas, con cinco es el tercer máximo goleador del Celta. En cuarta posición están Williot Swedberg y Hugo Álvarez, con cuatro. Borja Iglesias afronta una doble misión ante Atlético de Madrid, Levante UD, Athletic Club y Sevilla FC, clasificar al Celta y jugar el Mundial.