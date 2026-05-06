Alberto Bravo 06 MAY 2026 - 13:03h.

A falta de cuatro jornadas los vigueses son sextos en Liga con 47 puntos

El Big Data predice el final de la pelea por Europa en LALIGA

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VigoA falta de cuatro jornadas para que termine LALIGA EA SPORTS el Celta de Vigo marcha en sexta posición con 47 puntos. Los de Claudio Giráldez tienen por delante cuatro finales para certificar su clasificación a Europa. A falta de conocer si el quinto clasificado jugará la Champions League los celestes optan a jugar Europa o Conference League. Miguel Álvarez, consejero del club y marido de Marián Mouriño, habló de ello y también de la renovación de Iago Aspas.

Tras la firma del convenio de colaboración con HAFS Académie Celta con el distrito senegalés de Parcelles Assainies, situado en Dakar, el directivo fue cuestionado por estos dos asuntos. Aseguró que afrontan estos cuatro partidos contra Atlético de Madrid, Levante UD, Athletic Club y Sevilla FC "con mucha ilusión".

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"Estamos con la misma ilusión de siempre, de todo el año y convencidos de que el equipo va a pelear convencidísimo y muy comprometido de aquí a final de temporada", destacó Miguel Álvarez. El consejero mostró su absoluta confianza en la plantilla dirigida por Claudio Giráldez.

Cuestionado por la renovación del contrato de Iago Aspas, capitán del equipo, no quiso dar una respuesta como integrante de la directiva del club: "Te voy a responder como celtista: ojalá continúe un año más al menos".

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El moañés aún no ha decidido si continuará una temporada más en activo. A punto de cumplir 39 años el Celta espera que de una respuesta a la oferta de renovación que lleva meses encima de la mesa antes de que acabe el curso. Este pasado fin de semana, en la victoria 3-1 ante el Elche, demostró que puede seguir siendo una pieza importante en el equipo cuando el físico le acompaña.

El mes de mayo se avecina muy intenso en el club. Las renovaciones de Marcos Alonso y Iago Aspas están sobre la mesa. Siguen esperando a una contraoferta de Óscar Mingueza aunque saben que su continuidad es prácticamente imposible. Además se trabaja en la planificación deportiva con dos escenarios, Europa o solo Liga. Todo ello sabiendo que antes del 30 de junio están obligados a realizar una venta para cuadrar los números y reducir pérdidas.