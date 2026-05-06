El trabajo soñado: Fox ofrece 50.000 euros por ver todos los partidos del Mundial 

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 MAY 2026 - 13:55h.

La cadena de televisión pagará 50.000 euros a su 'jefe de observación'

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Con vistas a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, las principales cadenas televisivas ya preparan estrategias para ofrecer una cobertura innovadora a millones de seguidores dentro y fuera de las sedes mundialistas. Como parte de ese objetivo, Fox ha anunciado junto con Indeed una convocatoria nacional en Estados Unidos para seleccionar a un aficionado que ocupará el puesto de “jefe de observación de la Copa Mundial”, una iniciativa diseñada para brindar una experiencia única a un seguidor del deporte. La vacante está dirigida a personas cuyo gran sueño sea vivir el torneo de una manera extraordinaria y el candidato elegido recibirá un pago único de 50,000 dólares por seguir los 104 partidos del Mundial, el primero con 48 selecciones y 16 ciudades sede, durante los 39 días de competencia, del 11 de junio al 19 de julio. El puesto tiene trampa ya que el elegido no irá solo a ver partidos de la competición, tendrá que crear contenido para la cadena televisiva.

¿Qué es un jefe de observación y en qué consiste el trabajo?

Fox, en colaboración con Fox One e Indeed, busca a una persona capaz de presenciar los 104 partidos del Mundial desde un palco especial ubicado en Times Square, en Nueva York. Durante los 39 días de competencia, el seleccionado deberá asistir diariamente a este espacio para ver todos los encuentros, convivir con el ambiente de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad y producir contenido para redes sociales, el cual será difundido a través de las plataformas oficiales de la cadena. Las dos empresas buscan algo más que un aficionado al fútbol y elegirán a alguien que, además de ser un fan, pueda generar contenido viral y ser entretenido para los seguidores de la cadena.

Robert Gottlieb, presidente de marketing de Fox ha hablado sobre este trabajo. “Esta Copa Mundial de la FIFA será un torneo histórico que requiere una contratación igualmente histórica. Un candidato comprometido obtendrá el trabajo de su vida para vivir y celebrar cada historia, cada nación y cada momento emocionante que define el deporte rey”, declaró.

¿Cómo se consigue el trabajo?

La convocatoria ya está disponible y permanecerá abierta hasta el 17 de mayo a través de Indeed. Para participar, los aspirantes deben contar con un perfil activo en la plataforma, preferentemente orientado a periodismo y creación de contenido, además de mantenerlo visible para los reclutadores de Fox e Indeed. Como parte del proceso, también deberán enviar un video en el que demuestren sus habilidades para generar contenido y expliquen por qué consideran que este sería el empleo ideal para ellos. El elegido se anunciará durante la retransmisión del partido de béisbol entre los Boston Red Sox y los New York Yankees que se celebrará el 6 de junio, cinco días antes del primer partido del Mundial.