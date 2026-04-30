"El motivo es muy sencillo: tenemos que unirnos y acercarnos a la gente", dice el presidente de la FIFA

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Gianni Infantino asegura que Irán estará en el Mundial 2026. El presidente de la FIFA ha dado por hecho que la selección iraní participará en el torneo del próximo verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pese a que su Federación había anunciado hace apenas dos meses que no acudiría debido al conflicto bélico con el país estadounidense.

"Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", declaró Infantino durante el congreso anual de la organización.

"Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos... ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles", añadió el presidente de la FIFA.

Qué ha pasado con Irán y el Mundial 2026

Las palabras de Infantino llegan cuando resta poco más de un mes para que arranque el torneo. La Federación de Irán ha sido la única que no ha estado presente este mismo jueves en el congreso que se celebra en Vancouver, en territorio canadiense. Se esperaba al presidente de su federación, Mehdi Taj, pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por "el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración" del aeropuerto de Toronto.

Irán se clasificó por méritos propios para el Mundial 2026, en el que está encuadrado en el grupo G con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Sin embargo, anunció su renuncia a acudir al torneo debido al conflicto bélico iniciado el pasado mes de febrero por parte de Estados Unidos.

El 11 de marzo, el Gobierno del país asiático, en palabras de su ministro de Deportes, Ahman Donyamali, aseguró que el combinado persa no participaría en el Mundial 2026: "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, (Alí Jameneí) no hay condiciones que nos permitan participar", dijo a DPA.

Durante las últimas semanas había muchas dudas sobre su presencia. De hecho, Donald Trump llegó a proponer a la FIFA que Italia sustituyera a Irán en el Mundial, algo que fue rechazado de manera tajante. Ahora, según Infantino, quedan disueltas todas las dudas.