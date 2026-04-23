Donald Trump pide a la FIFA que Italia sustituya a Irán en el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos quiere utilizar el fútbol como movimiento político para acercar posturas con Giorgia Meloni

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Donald Trump quiere utilizar el fútbol como movimiento político. Y para ello, meter a Italia en el Mundial 2026 y dejar fuera a Irán. Un enviado especial del presidente de Estados Unidos ha propuesto a la FIFA que el país italiano sea el sustituto de los iranís en el torneo del próximo verano, que arrancará en apenas 48 días, según informa el Financial Times.

Paolo Zampolli, enviado por parte de la administración estadounidense, ha trasladado la propuesta a Gianni Infantino. Según señala el rotativo británico, el objetivo no es otro que recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes ataques del mandatario al papa León XIV.

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"He sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño verles en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión", dijo Zampolli al Financial Times este miércoles.

Italia, Irán y el Mundial 2026

Cabe recordar que Italia se quedó fuera del Mundial 2026 por deméritos deportivos. Quedó segunda en su grupo de clasificación y acabó perdiendo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina. Será, si ningún movimiento político lo impide, su tercer torneo consecutivo sin acudir a una fase final, pues tampoco estuvo en Qatar 2022 ni en Rusia 2018.

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En cuanto a Irán, logró su billete para el Mundial 2026 hace nada menos que un año, pero el conflicto político y bélico con Estados Unidos ha puesto en jaque su participación. Anunciaron su renuncia tras el ataque militar que causó la muerte de su líder, el Ayatola, pero la FIFA está intentando acercar posturas para que viaje a territorio norteamericano en verano. Una de las opciones que parecía estar sobre la mesa era la de jugar sus partidos en México.

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo tiene libertad para designar a su sustituto, incluso de una confederación diferente. Sea como fuere, restan sólo 48 días para que arranque el mayor torneo del mundo del fútbol y la plaza de Irán, que está encuadrada con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, sigue estando en el aire.