Ceferin advierte de que si no mejoran las infraestructuras, "no se jugará en Italia"

Así están las sedes de España para el Mundial 2030: dos renuncias, dos candidatas y cuatro estadios en duda

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Italia se acaba de quedar sin billete para acudir al Mundial 2026. Y ahora, además, sobrevuela la amenaza de quedarse también sin albergar la Eurocopa 2032. No desde el punto de vista deportivo, sino organizativo. La UEFA anunció en su momento que el torneo que se disputará dentro de seis años lo organizará el país italiano junto a Turquía, pero ahora el organismo europeo ha mandado un serio aviso a los transalpinos por sus pobres infraestructuras.

"Tenéis una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa. Espero que estén listas para la Eurocopa. De lo contrario, el torneo no se jugará en Italia", declaró Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, al medio italiano La Gazzetta dello Sport.

Los estadios de Italia para la Eurocopa 2032

Y es que los estadios italianos han estado bajo el foco durante los últimos años. Para empezar, porque se trata casi en su totalidad de recintos antiguos. Y además, porque la mayoría son de propiedad municipal, a diferencia de lo que suele suceder en España.

Actualmente, el único estadio que cumple las condiciones para albergar una Eurocopa es el Juventus Stadium de Turín, inaugurado en 2011 y con capacidad para unas 42.000 personas. San Siro será derribado en los próximos meses para construir un nuevo estadio en Milán que será otra de las sedes. En la capital, tanto la Roma como la Lazio tienen intención de construir dos estadios nuevos, uno cada uno. La Fiorentina está remodelando el estadio de Florencia. En Nápoles o Bari también hay grandes recintos, pero más antiguos.

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Así pues, a falta de seis años para la Eurocopa, sólo hay un estadio listo para albergar la cita. En Turquía, en cambio, sí cuentan con instalaciones mucho más modernas para celebrar el torneo. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que Italia se quede sin Eurocopa y Turquía sea la única organizadora. De momento tienen tiempo de sobra para solucionar sus problemas de infraestructuras, pero el tiempo apremia y la preocupación de la UEFA es real.