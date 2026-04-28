Javier Aguirre cita a 12 futbolistas 44 días antes del partido inaugural

La nueva norma de la FIFA con las tarjetas que beneficiará el espectáculo en el Mundial 2026

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México acaba de anunciar su primera convocatoria para el Mundial 2026. La FMF ha confirmado una lista formada por 12 jugadores que se concentrarán la próxima semana con vista al torneo de selecciones, que arrancará el 11 de junio. A falta de que terminen las principales competiciones de clubes, Javier Aguirre ya empieza a trazar un torneo que será muy especial para uno de los anfitriones.

Aún faltan 44 días para que se dispute el primer partido, que enfrentará precisamente a la selección mexicana contra Sudáfrica el 11 de junio a las 21:00 horas (horario peninsular español) en el mítico Estadio Azteca. Será, además, el mismo encuentro inaugural que el del Mundial 2010, que acabó con España tocando el cielo.

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En esta primera lista, Aguirre ha convocado a dos porteros, dos defensas, cinco centrocampistas y tres delanteros. Estos 12 futbolistas se concentrarán en Ciudad de México el próximo miércoles 6 de mayo, nada menos que 36 días antes de que comience el torneo, algo muy poco habitual a nivel de selecciones.

Además de esos 12 convocados, el seleccionador también ha llamado a ocho 'jóvenes con capacidad de crecimiento' con el único objetivo de completar los entrenamientos, pues no tienen opciones de estar en la convocatoria definitiva, que se conocerá como muy tarde el próximo 1 de junio.

México, además, jugará tres partidos amistosos antes de la cita ante Sudáfrica: contra Ghana el 22 de mayo, contra Australia el 30 de mayo y ante Serbia el 4 de junio.

Primera convocatoria de México para el Mundial 2026

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca)

Centrocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Guadalajara).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).