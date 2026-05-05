David Torres 05 MAY 2026 - 08:31h.

Louzán cree que la FIFA no tendrá dudas con el Nou Mestalla para el Mundial 2030 y aprieta a Vigo: "A la FIFA no le gusta la bronca"

"En Mestalla habría sido imposible que se jugara el Mundial porque no cumplía los requisitos de la FIFA"

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ValenciaSalva Gomar ha sido oficialmente proclamado presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2030. El dirigente valenciano llegó a la presidencia en diciembre de 2018 y desde entonces la Federació no ha parado de crecer, alcanzando números nunca vistos en licencias o en cotas presupuestarias (140.000 licencias ya). Bajo su presidencia se superó con diligencia dos grandes crisis: el COVID-19 y la DANA; de aquel fatídico 29 de octubre de 2024 que arrasó infinidad de campos en la Comunidad. El fútbol valenciano fue pionero en la vuelta del deporte a la vida diaria durante la pandemia; tras la dana, el fútbol ha sido el único deporte en recomponerse por completo en las zonas afectadas en tiempo récord, liderando la reconstrucción de campos de fútbol devastados.

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El Mundial 2030 con el Nou Mestalla

Ahora, Gomar mira hacia otros escenarios y, entre sus retos ha estado y está ser una de las cuatro patas de la candidatura de Valencia para el Mundial con el Nou Mestalla.

Yo creo que sí, ahora hablando el presidente de la española y gente de FIFA.... Están esperando a que se acabe el estadio, que se veo que se está acabando. Ahora, después del mundial que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México, vendrán aquí harán un repaso de todas las sedes que hay. Ya se han caído dos (Málaga y Coruña) y Valencia està ahí en la pole", decía Gomar en el programa La Banda de À Punt, dónde lamentaba que algunos no estén de acuerdo. "Será a pesar de que algunos que no quieren que esté aquí el Mundial, cosa que no entiendo. Esto es un evento mundial espectacular, muy bueno econòmicament y deportivamente para València y para toda la Comunidad Valenciana"

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"En Mestalla no podría haber Mundial"

Todavía hay un sector de la afición del Valencia CF que está en contra de cambiarse al Nou Mestalla y, sugiere Gomar que, por ese sentimentalismo, algunos están en contra de irse al Nou Mestalla. Lo entiende, pero no lo comparte. "Sí, yo eso lo entiendo, yo sólo he ido a Mestalla, pero creo que el futbol ha de evolucionar, la vida evoluciona, y tú ahora vives en una casa, se hace vieja y te vas a otro barrio, más nuevo, a una casa más nueva porque donde estabas se hace más complicado vivir. Aquí ha pasado lo mismo al cambiarse de Mestalla al Nou Mestalla" justifica.

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Pero es que, Gomar, además, que recuerda: "Mestalla no cumplía los requisitos de la FIFA. En Mestalla habría sido imposible que se jugara el Mundial porque no cumplía los requisitos", sentencia