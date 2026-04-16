David Torres 16 ABR 2026 - 11:17h.

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ValenciaEl Valencia CF ha sacado a la venta hoy los primeros asientos individuales del Nou Mestalla. Tras informar de cómo se procederá al traslado de los socios al nuevo campo, el club sigue todavía en la fase de venta de las diferentes tipologías de producto de Hospitality.

Ahora, en concreto, el Valencia CF ha sacado a la venta para los aficionados y empresas dos nuevas propuestas: Mediterranean Club y Gold Club, ambas pensadas "para quienes desean disfrutar del fútbol con un plus de comodidad, servicios exclusivos y una ubicación privilegiada.Las dos opciones han sido diseñadas para ofrecer una experiencia diferencial en cada partido, a través de espacios que fomentan la conexión entre asistentes y la generación de oportunidades de networking. Todo ello desde asientos situados en el centro de los laterales Este y Oeste, garantizando una excelente visibilidad del terreno de juego"

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Primeros asientos individuales a la venta

Además, estos productos pueden adquirirse sin necesidad de un número mínimo de asientos, lo que aporta una mayor flexibilidad y facilita el acceso también a particulares. Y es que estas experiencias se completan con una cuidada oferta de catering, alineada con el posicionamiento premium del Nou Mestalla y pensada para convertir cada encuentro en una ocasión única.

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Los productos de Hospitality son la única opción disponible para asegurar ya un asiento en el Nou Mestalla, sin listas de espera y adelantándote al proceso de migración y selección de asiento de aforo general. Todos los productos, incluidos Mediterranean Club y Gold Club, están disponibles en distintas modalidades de contrato, permitiendo a aficionados y empresas establecer una vinculación a corto, medio o largo plazo con el Club con su nuevo estadio para asegurar una planificación de inversión estable.

El traslado de los socios y el público en general, a final del año

En otro orden de cosas, las localidades de aforo general se comercializarán a partir del último trimestre de 2026. El proceso de migración y selección de asiento tendrá como criterio principal la antigüedad, calculada en base al número de cada Socio VCF: los socios más antiguos serán los primeros en escoger su ubicación en el nuevo estadio