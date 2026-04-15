David Torres 15 ABR 2026 - 12:01h.

La solución técnica para convertir el Nou Mestalla en un estadio de atletismo: como Wembley o el Metropolitano

Ya hay instalados 30 de los 50 pilares que se necesitan para sostener la cubierta

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ValenciaLa construcción del Nou Mestalla sigue desarrollándose conforme a los plazos previstos rumbo a su apertura, estimada para el verano de 2027 (julio). Mientras en los despachos se avanza con la firma del convenio entre el club y el Ayuntamiento, el club prepara la solución técnica para convertirlo en estadio de Atletismo si fuera preciso, y cómo se hará el traslado de los socios a partir de 2027, en el recinto de la Avenida de las Cortes Valencianas también se puede ver un gran avance en las obras de la que será la nueva casa valencianista. Hasta la fecha se ha culminado la instalación de 30 pilares y 21 anillos de compresión, de los cincuenta que sostienen la cubierta principal.

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Los nidos de pájaro

Actualmente, el Valencia CF, junto con FCC Construcción, trabaja en el montaje de la estructura de la cubierta. Las empresas Horta Coslada y PFEIFER están desarrollando la estructura de soportación (‘nidos de pájaro’ en cada pilar para poder estirar de los cables, andamios y protecciones del graderío) de la gran cubierta que tendrá un peso de 4.800 toneladas y que será soportada por 50 pilares de acero S355, la cual será un pulmón de energía verde debido a la implementación de una instalación fotovoltaica de Octopus Energy. En principio, según el cronograma de las obras, en poco más de un mes deberían instalarse los que quedan, a razón de cinco por semana. Luego vendrá el tensado de los cables y, más adelante, la instalación de la cubierta que se está fabricando off-site

En las últimas semanas se ha realizado un gran progreso con el montaje de los anillos de compresión, la instalación de más pilares, torres de escalera, así como la llegada de los cables que conforman los anillos de tracción (parte interior de la estructura de cables de la cubierta) y los radiales (unen el anillo de tracción con el anillo de compresión exterior).