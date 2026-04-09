David Torres 09 ABR 2026 - 09:55h.

"Creo que a los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim"

La solución técnica para convertir el Nou Mestalla en un estadio de atletismo: como Wembley o el Metropolitano

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ValenciaEl presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha estado en Madrid dónde ha hablado de las opciones de Valencia para ser sede del Mundial, cosa que ha pedido ya la Federación a la FIFA. Para el máximo mandatario de la Generalitat no hay duda sobre las capacidades de la capital valenciana con el Nou Mestalla para albergar partidos de la cita mundialista de 2030. “No hay ninguna ciudad más preparada que Valencia para ser sede del Mundial; Valencia es garantía de éxito", ha dicho.

"Valencia lo tiene todo: capacidad hotelera, experiencia en gestión de grandes eventos deportivos y sociales; tres aeropuertos cercanos, red de alta velocidad, puerto… capacidad hospitalaria, una cuestión que tiene muy presente la FIFA en sus requisitos… Insisto, Valencia es una garantía para España y para la FIFA y tendrá además un estadio que estará recién inaugurado, un Nou Mestalla con capacidad para 70.000 espectadores”, explicaba con todo lujo de detalles Pérez Llorca en una entrevista al diario As.

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Pérez Llorca, además, ha confirmado que el apoyo de Rafael Louzán a la candidatura es inequívoco. “El presidente de la Federación nos ha mostrado su respaldo e interés en que Valencia sea sede y en que la Comunitat Valenciana tenga también siete subsedes durante la cita de 2030”,

No comulga con Peter Lim: "El fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia"

En el mencionado encuentro, Pérez Llorca elogia que el Valencia CF esté cumpliendo los plazos con el Nou Mestalla pero aprovecha para analizar la gestión de su máximo accionista: "Creo que a los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim, pero un estadio trasciende a cualquier propietario y presidente; y un Mundial está por encima de Peter Lim y asegurar un Mundial es asegurar el estadio, que va a ser una referencia; a todos nos encanta la mística de Mestalla, pero es un estadio que dejó de ser cómodo para el aficionado. Muchos aficionados del Atlético tampoco querían irse del Vicente Calderón y ahora están encantados con el traslado al Metropolitano y lo que ha significado para ellos de experiencia en los partidos y para económicamente para el club”.

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En ese sentido, insiste con el máximo accionista: “El Valencia CF tiene un problema social con Peter Lim. Creo que para dirigir un club como el Valencia, que pese a las dificultades por las que está pasando en los últimos años sigue siendo el mayor referente a nivel social de la Comunitat Valenciana, tienes que tener un arraigo con el club, debes quererlo con sentimiento. Un club como el Valencia no puede ser una empresa más de nadie. Por eso hay un rechazo social y el aficionado del Valencia está sufriendo”.

"No avalo su política deportivo. El fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia" EFE

Y a título individual se moja: “Nunca he tenido contacto con el señor Lim, pero lo que tengo claro es que no avalo su política deportiva. El fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia. Él no entiende los valores del deporte como los entendemos en España, aquí impera el sentimiento, la pasión; es todo lo contrario de lo que, por ejemplo, sucede en la misma ciudad con el señor Juan Roig y el Valencia Basket”.