David Torres 09 ABR 2026 - 09:09h.

Renzo Saravia aún no ha debutado con el Valencia CF, Thierry está apercibido de sanción

El Valencia respira ante la lesión de Unai Núñez y desvela cuándo estará disponible

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Valencia El defensa del Valencia Unai Núñez no se entrenó este miércoles con el resto de sus compañeros debido a unas molestias que arrastra del último partido y será baja para el partido de este sábado contra el Elche. El central vasco cedido por el Celta de Vigo arrastraba unas molestias del partido del domingo ante el equipo vigués y este martes se sometió a pruebas para determinar el alcance de la lesión, que es menos grave de lo esperado inicialmente, pero no le permitirá llegar para el duelo en el Martínez Valero.

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Las tres opciones que se le presentan a Carlos Corberán

Sin el vasco, al entrenador del Valencia CF se le abren en el horizonte tres soluciones factibles. La más lógica es que Thierry Rendall (como ya sucedió ante el Celta) sea titular en el costado derecho. El portugués acaba contrato, no está fino pero es lo más sencillo: hombre por hombre. El lateral, eso sí, está apercibido de sanción y si ve la amarilla en Elche, estaría obligado a descansar ante el Mallorca.

Tampoco sería de extrañar en exceso que Carlos Corberán apueste por Luis Rioja a pierna cambiada en el costado derecho. Lo ha hecho en el pasado y se fía del andaluz, tanto en defensa como en ataque.

Renzo Saravia, aún sin debutar, no parece tener opciones de ser titular y eso que, sobre el papel, sería una alternativa ideal ya que puede jugar de lateral y central por la derecha en una zaga con cinco hombres..

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Renzo Saravia, un expediente X

El caso de Renzo Saravia es tan extraño como curioso y, ante los problemas que tiene el equipo en otras áreas, parece olvidado, pero la situación es incomprensible. Con Thierry arrastrando problemas y Foulquier diciendo adiós a la temporada, el Valencia CF salió al mercado de laterales derechos libres en pos de un refuerzo y apostó por el argentino. Renzo, que llevaba un mes de vacaciones, necesitó "una pretemporada exprés", tal y como dijo Corberán. Pasó un mes y nada cambió.

El técnico no le ha dado todavía ni un minuto, ni tan siquiera de refresco. Si bien es cierto, pocos recuerdan un partido del Valencia CF en el que se pudiera permitir el lujo de gastar una sustitución en los instantes finales dado lo apretado de los marcadores. En el Martínez Valero se abre de nuevo una puerta ¿Será esta la definitiva y tendrá la oportunidad de estrenarse con los de Mestalla? Si tampoco lo hace, a falta de ocho partidos para el final la pregunta es evidente ¿para qué ha venido?