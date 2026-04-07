David Torres Valencia, 07 ABR 2026 - 13:45h.

Se ha sometido a pruebas porque tiene molestias musculares

El partido especial de Unai Núñez acabó de forma prematura y decepcionante

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Unai Núñez fue sustituido junto a tres compañeros más en la derrota del Valencia contra el Celta de Vigo del pasado sábado. En principio pareció un cambio más, ya que Carlos Corberán aprovechó la ventana para sustituir a cuatro futbolistas de golpe justo después de que los vigueses le hubieran remontado el gol inicial de Guido Rodríguez. Sin embargo, no fue hasta el comienzo de esta semana cuando se ha sabido que el cambio del central reconvertido en lateral derecho, se debió a que tenía determinadas molestias musculares.

Unai Núñez, pruebas por problemas musculares

Así, Unai Núñez, este lunes no se entrenó con el resto del grupo y ni los titulares y estuvo en el gimnasio haciendo recuperación esperando a que bajara la inflamación de la zona afectada. Este martes, que había día libre para la plantilla, el central sí que ha vuelto a acudir a la Ciudad Deportiva de Paterna. El motivo de su presencia en las instalaciones del Valencia CF, tal y como ha sabido ElDesmarque por fuentes del club, se debía única y exclusivamente para verse con los galenos del club y someterse a diversas pruebas que indiquen si tiene lesión o no y el alcance de la misma.

El futbolista, que lo ha jugado casi todo desde que firmó en enero, ha dejado sin debutar a Renzo Saravia

El futbolista, que lo ha jugado casi todo desde que firmó en enero (apenas se había perdido algunos minutos) fue sustituido en el minuto 63 de partido para que entrara en su lugar Thierry Rendall. Y es que, cuando Carlos Corberán ha tenido dudas o problemas físicos con los laterales derechos, ha apostado por el central vasco que ha cumplido con garantías. Tanto es así que, Renzo Saravia, el fichaje fuera de plazo que llegó para ayudar a Thierry tras la baja de Foulquier, ni tan siquiera ha debutado con el conjunto valencianista.

Falta conocer el alcance de sus molestias para saber si seguirá la misma tónica hasta la fecha o si Unai puede jugar en Elche este sábado en la jornada retro.