David Torres 07 ABR 2026 - 07:21h.

No marcaba desde marzo de 2024 con el Betis y ya ha igualado su mejor registro en LALIGA

Guido Rodríguez sigue llamando a la puerta del Mundial: se estrena con el Valencia CF como goleador

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Guido Rodríguez logró un doblete y se estrenó como goleador valencianista completando así una adaptación inmejorable al Valencia CF. El pivote argentino, aunque fue brutalmente crítico consigo mismo al final del choque, fue de los más destacados en la derrota contra el Celta de Vigo pero no basta. Su primer gol abrió el marcador en el minuto 12 y la esperanza europea. El segundo, ya con el tiempo reglamentario cumplido, permitió soñar con un empate que tampoco llegó.

Y es que, aunque la aportación de Guido Rodríguez está siendo mayúscula y literalmente ha sacado al Valencia CF del descenso, no es suficiente para mantener el pulso por Europa. Desde su llegada, el pivote argentino ha sido titular en seis de los ocho partidos disputados en Liga. Solo fue suplente en los dos primeros encuentros y en el resto ha jugado los 90 minutos menos en su primera titularidad, que fue sustituido a dos del final. Su presencia ha hecho mejores a los centrales, pero también a sus compañeros de la medular y, además, ahora completa su excelente rendimiento, con sus dos primeros goles como valencianista, pero no basta.

"No sirven de nada los dos goles, queríamos ganar y al final con mucha bronca por el resultado”, dijo en declaraciones al finalizar el partido. Incluso apuntó que “hubiese preferido que otros hubieran marcado, pero haber ganado el partido”.

Rompe una sequía de dos años: mejor registro en LALIGA

Guido, que cumplirá 32 años en unos días, lleva varios encuentros siendo uno de los destacados y creciendo poco a poco. En el Sánchez Pizjuán rozó el gol y en Mestalla, aunque no sirvió para lograr los puntos, rompió una sequía de dos años sin marcar. Y es que, Guido no anotaba un gol como profesional desde el 10 de marzo de 2024 cuando, siendo jugador del Betis anotó ante el Villarreal en un encuentro que, curiosamente, también perdió y también acabó 2-3 a favor de los castellonenses.

Ese año marcaría, como este, dos goles también. Sólo en una temporada en México hizo más goles (3). De hecho, el único doblete que el internacional argentino había anotado hasta la fecha en su carrera profesional fue con el CF América en la temporada 2018/19, la anterior al dar el salto a Europa con su fichaje por el Betis, en la clausura de la Liga Mexicana contra el Club Tijuana.

Más bronca y autocrítica que hablar de su futuro, aunque no se olvida

Con todo, y a pesar de este renacer goleador, el lamento es que, pese a estos guarismos, al Valencia CF no le da y estar en Europa el año que viene es otro punto a favor para que el argentino quiera ampliar su contrato en Mestalla más allá de junio.

El futbolista, que reconoció en exclusiva en ElDesmarque que es feliz en Mestalla, que quiere seguir y que los contactos son constantes entre el club y sus agentes, no ha cambiado de parecer pero no es menos cierto que, a cortísimo plazo, eso no le ocupa ahora. Tras marcar su doblete ante el Celta, Guido aseguraba que tenía "bronca" por la derrota, afirmaba en DAZN. “No estoy pensando en eso ahora, estoy cabreado por el partido. Es un placer jugar aquí y esperemos dar alegrías a la gente”.