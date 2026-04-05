David Torres 05 ABR 2026 - 18:37h.

"Hubiese preferido que los goles los hubiera marcado otro y haber ganado el partido"

Guido Rodríguez sigue llamando a la puerta del Mundial: se estrena con el Valencia CF como goleador

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ValenciaGuido Rodríguez, el mejor jugador del Valencia CF en la dolorosa derrota ante el Celta de Vigo, y autor de los dos goles del conjunto de Mestalla, analizó el choque al final del duelo. El triunfo vigués los aleja de Europa, deja al grupo tocado y, por supuesto, aún lejos de la salvación matemática. El argentino, a pesar de ser de lo mejor del equipo, hacia autocrítica, en su nombre y en el nombre de todo el equipo. “Queríamos ganar, estamos con bronca por el resultado”.

La clave para él fueron los tres goles encajados, pero también que les faltó dominar más el balón y, por supuesto, la endeblez en defensa, en especial en los diez primeros minutos de la segunda parte. “Hicimos esfuerzos en la primera parte, pero nos faltó balón. Pude hacerlo mejor en los dos primeros goles de ellos. El tercer gol nos cambió mucho. Tenemos que aprender por este camino. Antes no éramos los mejores ni hoy los peores”, dijo un Guido Rodríguez que, habló además de su futuro “No estoy pensando en eso, estoy cabreado por el partido. Es un placer jugar aquí y esperemos dar alegrías a la gente”.

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Además, comentó las siguientes cuestiones:

En cinco minutos se dio la vuelta el partido

El primer tiempo lo hicimos bien defensivamente, nos faltó tocar más la pelota. Creo que personalmente podría haberlo hecho mejor. Muchísima bronca porque te hacen escaparse los tres puntos.

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Una lástima porque la victoria hubiera sido muy importante

La victoria hubiera sido muy importante. Mucha bronca. Ni antes éramos los mejores, ni ahora somos los peores. Hay que crear en el proceso, seguir todos juntos porque es lo que nos dio las victorias.

¿Feliz por los dos goles?

Hubiese preferido que los goles los hubiera marcado otro y haber ganado el partido.