David Torres Valencia, 05 ABR 2026 - 18:17h.

Carlos Corberán apostó por un once muy reconocible y calcado al de Sevilla

Alineaciones confirmadas de Valencia y Celta en la jornada 30 de LALIGA

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El Valencia CF perdió ante el Celta de Vigo en el choque correspondiente a la Jornada 30 de LALIGA EASPORTS. Los de Carlos Corberán fueron mejores hasta el descanso y luego se diluyeron para cabrear a su afición. Una derrota que entierra las opciones europeas del Valencia CF.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores y al entrenador del Valencia CF

Stole Dimitrievski (5): El de Macedonia no tuvo culpa en ninguno de los goles.

Gayà (5): El capitán jugó con máscara. Homenajeado al principio del encuentro tras superar los 400 partidos, jugó con máscara.

Cömert (4): Vuelve de la selección suiza como se fue: renacido. Sin embargo, en la segunda parte, cuando no se cree más de lo que es, se convierte en un futolista más que aprovechable para el Valencia CF.

César Tárrega (4): Cumplió los primeros 45 minutos. Después, arropado con dos centrales más juega cómodo, pero sin Unai Núñez se cayó como todo el equipo

Unai Núñez (5): Por primera vez se enfrentaba al equipo con el que tiene contrato. Lo hizo como lateral derecho y alternó buenas acciones con otras más desafortunadas y alguna imprecisión impropia de él. Sustituido en el 62 por Thierry para buscar más profundidad en ataque.

Guido Rodríguez (9): El argentino no sólo ordena y hace mejores a sus compañeros, además marca. Gran disparo con la derecha tras un rechace para hacer el 1-0. De lo poco salvable del equipo

Javi Guerra (5): El valencianista es otro con Guido, aunque ante el Celta no brilló y fue el primer cambio junto a tres compañeros más

Luis Rioja (5): Pegado a banda derecha, ayudó mucho en defensa y se desplegó en ataque. Acabó como lateral izquierdo tras la sustitución de Gayà.

André Almeida (5): Se mantuvo en el once titular. De falta directa pudo inaugurar el marcador. Su tiro provocó el córner que acabó en el 1-0. Apareció con cuentagotas

Ramazani (6): Como siempre participó en el gol, después fue diluyéndose

Hugo Duro (5): El ariete es el primer defensor. Las pelea absolutamente todas. Sin ocasiones

También jugaron en el Valencia CF:

Lucas Beltán (5): Salió en el minuto 62 por André Almeida. Lo intentó.

Thierry Rendall (4): Salió en el minuto 62 por Unai Núñez. Por su banda llegó el 1-3

Filip Ugrinic (4): Salió en el minuto 62 por Javi Guerra. Cumplió

Sadiq (3): Salió en el minuto 62 por Hugo Duro. Tuvo un par de ocasiones claras

Danjuma (sc): Salió en el minuto 78 por Gayà. Nada destacable

El entrenador:

Carlos Corberán (4): De inicio, Carlos Corberán apostó por un once titular y un dibujo calcado al de Sevilla. Si las cosas funcionan ¿para qué cambiarlas? debió pensar. Su primera sustitución fue después de que el Celta le remontara en cuatro minutos. Hizo cuatro cambios de golpe.

En el 78, a la desesperada ya, sacó a Danjuma por Gayà. Con el 3-1 Mestalla volvió a cantar aquello de Corberán dimisión. Claudio Giráldez le ganó la partida.