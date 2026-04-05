Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 13:04h.

El bonito gesto de Vini con unos pequeños aficionados

Dani Carvajal, roto en el banquillo tras no jugar ni un minuto en la derrota del Real Madrid ante el Mallorca

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El Mallorca-Real Madrid tuvo en Vinicius Jr. a uno de sus protagonistas después de la suplencia del brasileño y su enésimo pique con Pablo Maffeo una vez saltó al campo. Son Moix es otro más de los estadios en los que silban al futbolista merengue aunque también dejó una bonita imagen firmando autógrafos a unos niños en pleno encuentro en Palma.

Tal y como pudieron captar las cámaras de ElDesmarque, el 7 madridista, una vez Álvaro Arbeloa le mandó a calentar, acudió a una de las esquinas del estadio bermellón a firmar a los niños allí presentes que le habían reclamado. En ElDesmarque de Cuatro se podrá ver la secuencia completa de este gesto de Vini antes de que saltase al campo en busca de una remontada que finalmente no llegó.

Vinicius y un nuevo pique con Maffeo en el Mallorca-Real Madrid

Vinicius entró en la segunda parte del Mallorca-Real Madrid con 1-0 en el marcador y, desde el principio, estuvo muy activo por la banda izquierda buscando darle la vuelta al marcador. Allí se las vio con Pablo Maffeo, su 'archienemigo', con quien se las tuvo tiesas una vez más con el hispano-argentino dedicándole un "balón de playa" después de una jugada con ambos presentes.

La grada de Son Moix recibió al brasileño con una sonora pitada recordando los momentos pasados en otros duelos entre baleares y madrileños. El atacante madridista y el defensa bermellón han tenido todo tipo de piques en los últimos años con Jude Bellingham o Antonio Raíllo como personajes secundarios en la historia y con declaraciones de Maffeo criticando a su rival.

Unas situaciones 'calientes' que contrastan con la firma de Vinicius a los niños aficionados en Son Moix de este mismo sábado con el partido en juego. Una escena que sirve como ejemplo a los más pequeños de que, en el fútbol, también hay espacio para los gestos bonitos más allá de piques y encontronazos.