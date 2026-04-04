Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 19:14h.

Arbeloa lamenta no haber conseguido que sus jugadores den el 200%

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La derrota del Real Madrid en Mallorca por 2-1 ha supuesto una losa para el equipo blanco en las opciones para llevarse LALIGA EA Sports pero Álvaro Arbeloa prefiere pasar página y mirar al Bayern de Múnich. El técnico salmantino ha asumido la responsabilidad del mal encuentro al no haber conseguido que los suyos den el 200% y ha defendido a Jude Bellingham de su actuación al no estar aún a su nivel top físicamente.

Álvaro Arbeloa, tras el Mallorca-Real Madrid

Opciones en LALIGA: "Bueno, está claro que está más difícil que antes de empezar el partido. Nos quedan ocho jornadas y, básicamente, lo que le he dicho a los jugadores es que, esté como esté LALIGA, la distancia que tengamos con el Barça, nuestro siguiente objetivo es ganar los ocho que quedan. Y, para hacerlo, tenemos que jugar mejor de lo que hemos hecho hoy Y rendir a un nivel mucho más alto. Somos conscientes, claro, de que está todo más difícil, porque quedan menos jornadas y la distancia esta noche puede ser mayor, Pero nuestro objetivo tiene que ser el mismo".

Falta de reacción en la segunda parte: "Sí, seguramente un poco el contexto, la ansiedad de verte por debajo en el marcador, la paciencia que teníamos que tener... Incluso sabiendo que iba a ser más difícil, que íbamos a encontrar a un Mallorca en un contexto más favorable para ellos, que nos cerrasen mucho más los espacios, pues también con más energía al verte con el resultado a favor. Quizá no hemos tenido ni esa paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana, ni poder girarles y tener más situaciones de uno para uno por fuera. Nos han faltado muchas más cosas en la segunda parte y, como tú dices, creo que hemos hecho una primera parte bastante mejor que la segunda. Siendo que necesitábamos un poquito más en la segunda parte, con mucha más energía y también más claridad de ideas".

Errores del partido: "Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido, del rival, del contexto, de dónde venimos... Para mí es fácil verlo. Luego, lo complicado es, en esta situación, que los jugadores sepan entender que hoy, sin el 200%, no íbamos a ganar. Y, a pesar de que hemos tenido una primera parte en la que hemos sido superiores, en un desajuste ellos han marcado un gol. Y aquí te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca, no la sigues y te cuesta un gol. Y es lo que hay. Cuando tú no tienes acierto de cara a la portería y el rival lo tiene, pues al final se acaba pagando. Porque esto es la élite, es Primera División, y quizá el no haber hecho una segunda parte creo que mucho mejor de lo que la hemos hecho es lo que más me duele de todo

Derrota más de jugadores que de entrenador: "No, no, no. Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores. Toda y absolutamente mía y lo que necesito de ellos es que estén pensando ya en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario, ya este partido se ha acabado para ellos. Yo soy el que tomo las decisiones, soy el que hago la alineación, el que hago los cambios, el que elijo cómo tenemos que jugar y esta derrota es absolutamente del entrenador del Real Madrid. Y necesito que mis jugadores crean en ganar el partido del martes, en ese partido tan importante que tenemos en la Champions, en poder dar lo mejor de ellos mismos en una competición que es para nosotros importantísima con un público que estará apoyando contra un grandísimo rival. Así que, cuando salgan del vestuario, ya sólo tienen que pensar en el Bayern de Múnich".

Favor del Atlético de Madrid: "Pues es que no es algo que a mí me incumba. Me importa mi equipo y preparar el partido del martes. Y en lo que yo no puedo hacer nada, pues no pierdo mucho el tiempo".

Cómo está Bellingham de ritmo: "Es normal que lleva muchas semanas fuera. El día del Atlético de Madrid creo que jugó 20 minutos. Hoy ha sido un poco más de media hora y la idea es que pueda seguir cogiendo ritmo de competición y no queramos que Jude Bellingham esté a su máximo nivel sin apenas haber jugado partidos. Este es el segundo partido que juega después de ese parón que ha tenido, así que paciencia con él".

Efecto de la derrota en el madridismo de cara al Bayern: "No, no, ninguna. Sé de lo que son capaces mis jugadores. Sé que entienden la importancia del partido del martes y hay veces que no tienes tu día, que las cosas no te salen y ha sido el día de hoy. Así que hay que cambiar ya el chip, preparar bien ese partido porque, además, no tenemos prácticamente mucho tiempo y la exigencia va a ser altísima el martes. Estoy seguro de que el madridismo nos va a brindar otra noche de Champions como lo está haciendo y como nos está apoyando en los últimos partidos. Sin ellos sabemos que todo es más difícil y con ellos mucho más fácil".