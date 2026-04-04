Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 19:28h.

El hispano-argentino llamó "balón de playa" al brasileño en mitad del partido

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El partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid tuvo imágenes curiosas como las lágrimas de Vedat Muriqi tras dos semanas muy complicadas tanto en el plano deportivo como en el apartado personal. Y es que, aunque Vinicius Júnior partía como suplente en las alineaciones del partido, acabó pisando el césped de Son Moix, entrando de refresco en la segunda mitad. El brasileño tuvo más de media hora de juego, si tenemos en cuenta el tiempo de descuento. Tiempo suficiente para volver a tener sus más y sus menos con Pablo Maffeo. Y es que las batallas dialécticas entre el carioca y el lateral hispano-argentino van camino de convertirse en el 'Clásico' de las polémicas en LALIGA.

Esta vez, según informa Movistar Plus, fue Pablo Maffeo quien se acercó a increpar y a burlarse de Vinicius Júnior durante el partido. Y es que el lateral mallorquinista dibujó una esfera con sus manos mientras gritaba "¡Playa! ¡Playa!", según interpretan en el vídeo compartido por este medio, lo que entienden como una alusión al "balón de playa" que le cantan habitualmente en otros estadios de fútbol para tratar de sacarle del partido. En este sentido, el vídeo no refleja una respuesta muy evidente de Vinicius, más allá de un ligero choque hombro con hombro cuando el jugador mallorquinista increpaba al brasileño.

Una más de las tantas peleas entre Pablo Maffeo y Vinicius Júnior

Sea como fuere, este es el enésimo capítulo más de una batalla que lleva varias temporadas en el disparadero del fútbol español. Sus peleas en lo deportivo y cruces de palabras se suceden partido tras partido, y parecen lejos de finalizar. Una de estas estuvo a punto de costarle a Pablo Maffeo su salida del RCD Mallorca, y es que el pasado curso la afición bermellona le acusó de estar más pendiente de discutir que de jugar, lo que propició una respuesta directa del lateral a la grada.

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Tras todo un verano sin ofertas que satisficieran al jugador o al club, se acabó quedando, pidiendo perdón a la hinchada y, poco a poco, volvió a contar con minutos de la mano de Jagoba Arrasate. Ahora, Martín Demichelis le ha recuperado plenamente para la causa, dándole la titularidad en un partido de la entidad del Real Madrid.