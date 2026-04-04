Alineaciones confirmadas del Mallorca - Real Madrid de la jornada 30 de LALIGA EA Sports sin Vinicius
El Madrid suma tres victorias seguidas
Álvaro Arbeloa, con cinco bajas en el Real Madrid y el regreso del "mejor central del mundo"
El RCD Mallorca y el Real Madrid se enfrentan en Son Moix en un partido decisivo para ambos. Los locales, dirigidos por Martín Demichelis, necesitan puntuar para salir del descenso, mientras que los de Álvaro Arbeloa siguen en plena pelea por el título.
El conjunto balear llega tras una derrota ante el Elche CF y ocupa puestos de descenso, mientras que el Real Madrid aterriza con tres victorias consecutivas, incluyendo el triunfo en el derbi ante el Atlético de Madrid.
El Real Madrid no puede contar con Thibaut Courtois, Rodrygo Goes ni Federico Valverde, mientras que jugadores como Ferland Mendy, Éder Militão o Dani Ceballos llegan entre dudas.
Por su parte, el Mallorca busca reaccionar tras caer en descenso, con bajas como la de Jan Salas.
Alineación del Mallorca
El equipo bermellón sale con:
Portero: Leo Román
Defensas: Johan Mojica, Martin Valjent, Pablo Maffeo
Centrocampistas: Pablo Torre, Omar Mascarell, Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder
Delanteros: Vedat Muriqi, Luvumbo
Alineación del Real Madrid
El conjunto blanco forma con:
Portero: Andriy Lunin
Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold
Centrocampistas: Manuel Ángel, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga
Delanteros: Brahim, Kylian Mbappé