Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 14:44h.

El Madrid suma tres victorias seguidas

Álvaro Arbeloa, con cinco bajas en el Real Madrid y el regreso del "mejor central del mundo"

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El RCD Mallorca y el Real Madrid se enfrentan en Son Moix en un partido decisivo para ambos. Los locales, dirigidos por Martín Demichelis, necesitan puntuar para salir del descenso, mientras que los de Álvaro Arbeloa siguen en plena pelea por el título.

El conjunto balear llega tras una derrota ante el Elche CF y ocupa puestos de descenso, mientras que el Real Madrid aterriza con tres victorias consecutivas, incluyendo el triunfo en el derbi ante el Atlético de Madrid.

El Real Madrid no puede contar con Thibaut Courtois, Rodrygo Goes ni Federico Valverde, mientras que jugadores como Ferland Mendy, Éder Militão o Dani Ceballos llegan entre dudas.

Por su parte, el Mallorca busca reaccionar tras caer en descenso, con bajas como la de Jan Salas.

Alineación del Mallorca

El equipo bermellón sale con:

Portero: Leo Román

Defensas: Johan Mojica, Martin Valjent, Pablo Maffeo

Centrocampistas: Pablo Torre, Omar Mascarell, Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder

Delanteros: Vedat Muriqi, Luvumbo

Alineación del Real Madrid

El conjunto blanco forma con:

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold

Centrocampistas: Manuel Ángel, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga

Delanteros: Brahim, Kylian Mbappé