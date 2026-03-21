El Elche remonta al Mallorca y gana su primera final por la permanencia

Celia Pérez 21 MAR 2026 - 16:08h.

El cuadro ilicitano remonta con goles de Rafa Mir y Varela

El uno por uno del Elche ante el Mallorca: aprobados y suspensos de la victoria en el Martínez Valero

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El Elche consiguió este sábado un triunfo vital en la lucha por la permanencia frente al Mallorca. Los de Demichelis se adelantaron por medio de Pablo Torre, pero la reacción ilicitana no se hizo esperar y consiguió remontar por parte de Rafa Mir y Germán Varela para dejar los tres puntos en casa.

Fue una primera mitad en la que el Mallorca comenzó cogiendo el esférico y el juego, pero el Elche fue despertando y creando sus ocasiones. En el 19' Tete Morente metió un buen centro al que llega justísimo Diangana y poco después fue una buena combinación entre Febas y Germán Varela que no terminó de conectar lo que puso en alerta al cuadro bermellón.

Siguió presionando el Elche con un balón al espacio para Varela, que metió un centro perfecto al segundo palo para llegada de Álvaro, aunque no consiguió golpearlo bien. También el Mallorca buscó su oportunidad y la encontró un balón de Mateo Joseph que no despeja bien la defensa y Muriqi falla solo dentro del área. Luego, otra más de Febas, llegó a la frontal y abrió a la izquierda para Valera, que lo intentó de primeras pero se encontró con un buen Leo Román. Terminó la primera parte con un centro de Varela buscando a un Rafa Mir que le pegó alto.

Tras el paso por vestuarios llegaron los goles. En el 58', Luvumbo se plantó en la esquina del área y acabó cediendo atrás para que Pablo Torre ajustara su disparo al palo para perforar la portería de Dituro. La reacción ilicitana no se hizo esperar y en el 61', un centro desde la derecha de Diang quedó muerto para que Rafa Mir enviara al fondo de la red. Y diez después la remontada ilicitana con el tanto de Morente tras un buen balón de Febas.

La euforia invadió al cuadro de Eder Sarabia que aún le tocaría sufrir. Ya en el 90', el VAR avisó a Alberola Rojas para revisar un posible penalti por mano de Bigas y que no dudó en pitar. Fue Muriqi, el que nunca falla, el encargado de ejecutarlo, y que contra todo pronóstico falló. No se lo creía el delantero kosovar ante al euforia ilicitana que suma tres puntos claves para la permanencia.