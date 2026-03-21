El uno por uno del Elche ante el Mallorca: aprobados y suspensos de la victoria en el Martínez Valero

Celia Pérez 21 MAR 2026 - 16:02h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Sarabia

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El Elche se ha medido este sábado al Mallorca en el partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA Sports. Los de Eder Sarabia consiguieron sumar tres puntos importantísimo tras remontar gracias a los goles de Rafa Mir y Germán Varela.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto ilicitano en el partido disputado en el estadio Martínez Valero.

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Dituro [6]: partido correcto del guardameta, seguro en sus intervenciones cuando el cuadro bermellón llegaba a su área. Poco más pudo hacer en el gol del cuadro bermellón.

Tete Morente [7]: peleó y subió con peligro. Cogió la pelota, no se escondió buscando la verticalidad. Lo intentó con un remate en segunda instancia y asistió a Rafa Mir en el 1-1. Cerró su buen partido con un golazo de cabeza que dejó los tres puntos en el Martínez vALEOR.

Chust [5]: bien presionando y recuperando. Vio la cartulina amarilla en una jugada con Luvumbo. Atento en las jugadas aéreas.

Affengruber [5]: un poco precipitado en ocasiones, pero el austriaco en general firmó un partido sin grandes alardes.

Bigas [5]: siempre encimando y atento en las contras. Lo intentó también en ataque con un disparo desde fuera del área que detuvo Leo Román. Mano clarísima que el colegiado, tras el aviso del VAR, decretó penalti.

Germán Valera [7]: firmó un partido más que notable. Subiendo, dinámico y creativo. Con centro medidos, como al que por poco no llegó por poco Álvaro. Tuvo también un buen disparo de primeras que detuvo Leo Román.

Aguado [4]: partido bastante cortito del centrocampista, que no estuvo del todo preciso en el centro del campo ilicitano. Acabó abandonando el terreno de juego en el tramo final.

Febas [8]: es el motor futbolístico del equipo y lo volvió a demostrar. Bien distribuyendo en balón en el centro del campo, subiendo líneas y ofreciendo centros. Asistió a Morente en el gol.

Grady Diangana [4]: no pudo brillar especialmente el futbolista congoleño. Recuperó algún balón y trató de llegar al ataque, aunque muy forzado.

Álvaro Rodríguez [4]: partido bastante discreto del delantero. No llegó por poco a un balón Valera.

Rafa Mir [6]: desaparecido durante gran parte del partido, pero apareció y de qué manera cuando más lo necesitaba el equipo. Aprovechó un rechace en el área para anotar el 1-1.

Sustituciones en el Elche

Villar [5]: trató de aportar en la circulación de pelota para dar algo más de tranquilidad.

Redondo [5]: entró en el tramo final de un partido en el que no se le vio con demasiada participación en el partido.

Sangaré [5]: al igual que su compañero, fue un partido en el que tampoco pudo aportar demasiado en lo que estuvo sobre el césped.

Pétrot [5]: vio la cartulina amarilla por una falta a Samu. Llegó con un buen balón a probar a Leo Román.

Pedrosa [-]: apenas incidió en el juego.