Los números de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa que señalan al actual técnico del Real Madrid

Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 16:42h.

Arbeloa suma las mismas derrotas que Xabi esta temporada en 10 partidos menos

Vinicius Jr., de los pitos de Son Moix al bonito gesto con unos niños con el Mallorca-Real Madrid en juego

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El Real Madrid casi se ha despedido de LALIGA EA Sports después de la victoria del Barcelona por 1-2 en casa del Atlético de Madrid horas después de que los blancos cayeran por 2-1 en casa del Mallorca. Esta derrota supuso la quinta de Álvaro Arbeloa desde que subió al primer equipo, igualando las que había sufrido Xabi Alonso esta campaña antes de su destitución... en 10 partidos menos del salmantino.

El actual técnico blanco alcanza ya los 18 encuentros desde su ascenso desde el filial de los que ha ganado 13 y ha perdido cinco, sin ningún empate hasta la fecha. Por su parte, el tolosarra, en esta 25/26 acumulaba 20 triunfos, tres empates y otras cinco derrotas en 28 partidos sin contar el Mundial de Clubes, de la campaña pasada, donde ganó cuatro, empató uno y terminó cayendo en semifinales por 4-0 ante el PSG.

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La diferencia en los rivales de las derrotas entre Arbeloa y Xabi Alonso

Precisamente, otro de los puntos de diferencia entre Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa llega en la magnitud de los rivales con los que han llegado esos partidos perdidos. En el caso del primero, perdió en LALIGA EA Sports en el derbi frente al Atlético de Madrid por 5-2 y por 0-2 en el Santiago Bernabéu ante el Celta, en Champions por 1-0 en Anfield contra el Liverpool y 1-2 frente al Manchester City y el 3-2 del Barça en la final de la Supercopa de España que le terminó por costar el puesto.

Por su parte, Arbeloa ha perdido con el Benfica por 4-2 en Champions, en LALIGA EA Sports con un 2-1 de Osasuna, un 0-1 frente al Getafe (la única en casa) y el 2-1 de Mallorca además del 3-2 de Albacete en Copa del Rey con el que debutó. En total, Xabi suma 2,24 puntos por partido con el triunfo del Clásico liguero como principal mérito mientras que Álvaro se encuentra en 2,17 y la eliminatoria ganada al Manchester City como punto de referencia.

A eso se agarra ahora Álvaro Arbeloa de cara a la eliminatoria de cuartos de final de Champions con otro coco como el Bayern de Múnich enfrente. A siete puntos del Barça en la pelea por el liderato de LALIGA EA Sports, la Liga de Campeones se presenta como la última oportunidad de levantar un título esta temporada... y quien sabe si para la continuidad del entrenador merengue.