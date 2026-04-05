David Torres 05 ABR 2026 - 17:14h.

Gayà y Mestalla reconcilian

Personalizada, con su nombre y diseñada con 3D: Así es la máscara que luce Gayà

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Gayà, que disputó con máscara su partido oficial 402 con la camiseta del Valencia CF, ya es el séptimo futbolista con más partidos en la historia del club. Para reconocérselo, Enrique Saura, leyenda del club al que ha superado en esta particular clasificación, le hizo entrega de una placa conmemorativa de la efeméride. De nuevo Mestalla se rendía a los pies de su capitán y acallaba cualquier malentendido pasado. El momento del homenaje fue el único momento en el que Gayà posó sin máscara. Después se hizo la foto con el once titular y con los colegiados antes de ponerse la máscara y cumplir sobre el césped. Fue una reconciliación en toda regla si es que alguna vez hubo un distanciamiento.

Y es que, el lateral izquierdo del Valencia no tuvo que pasar por el quirófano por el golpe que recibió en el pómulo en el encuentro disputado hace dos fines de semana ante el Sevilla, pero sí jugó con máscara para proteger la zona afectada tal y como avanzó ElDesmarque. De hecho, fue titular en Mestalla contra el Celta de Vigo.

Gayà esquivó el quirófano

Las pruebas a las que se sometió el capitán valencianista el lunes han descartado una lesión grave tanto en la cabeza como el pómulo, que lo tenía roto pero no desplazado.

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El defensa tuvo que ser sustituido en el minuto 26 de partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de recibir dos fuertes impactos en la cabeza en dos jugadas diferentes con Juanlu que le dejaron mareado y con la visión borrosa. Tras el traumatismo, Gayà fue trasladado a un hospital de Sevilla, donde se le realizaron pruebas, se descartó una lesión cerebral y pudo volver con la expedición valencianista.

El jugador trabajó de forma progresiva en la Ciudad Deportiva de Paterna los primeros días en solitario y esta semana ya con máscara y con el grupo, demostrando que estaba disponible para salir de inicio como así fue. Sobre el césped, el de Pedreguer siguió en su línea: cumpliendo en ataque y en defensa.

Los jugadores con más partidos en la historia del Valencia CF

Tras superar a Enrique Sarua, por delante de Gayà quedan seis futbolistas en la clasificación histórica de más partidos jugados Fernando Gómez Colomer (553), Ricardo Arias (521), David Albelda (485), Miguel Ángel Angulo (434), Manolo Mestre (424) y Santiago Cañizares (416).

Jugador y al lado los partidos

Fernando Gómez Colomer

553

Ricardo Arias

521

David Albelda

485

Miguel Ángel Angulo

434

Manolo Mestre

424

Santiago Cañizares

416

José Luis Gayà

402