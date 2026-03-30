Gayà prueba la máscara con la que podrá jugar ante el Celta de Vigo

David Torres 30 MAR 2026 - 15:41h.

Filip Ugrinic sigue sin entrenar con el grupo, Thierry Rendall está recuperado

Buenas noticias con Gayà: máscara para llegar a Vigo

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El Valencia CF volvió al tajo tras tres días de descanso aprovechando el último parón de selecciones de la temporada antes de afrontar el tramo final y decisivo de LaLiga EA Sports con el objetivo de certificar la permanencia de manera matemática lo antes posible y, si los resultados lo permiten, luchar por entrar en competición europea.

El equipo de Carlos Corberán regresó el lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 11:30 horas para retomar la preparación del partido del domingo en Mestalla ante el Celta de Vigo, al que llega en la duodécima posición con 35 puntos después de su victoria ante el Sevilla y con Gayà con una máscara, tal y como avanzó ElDesmarque, como gran novedad.

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Gayà: rotura sí, pero no desplazamiento

El capitán podrá jugar contra los gallegos ya que, tras las pruebas a las que se sometió la semana pasada, se descartó una rotura grave en el pómulo con desplazamiento. Al no tener desplazados el hueso cigomático se declinó pasar por el quirófano y, por tanto podrá jugar ante el Celta de Vigo, pero para proteger el tremendo golpe en el pómulo que sufrió en el encuentro disputado este fin de semana ante el Sevilla, lo hará con una máscara a medida que ha tardado unos días en llegar.

También ha trabajado con absoluta normalidad Thierry Rendall, baja en Sevilla por problemas musculares y quien se lo pierde es Filip Ugrinic. El suizo sigue sin trabajar con el resto de sus compañeros. Antes del duelo de Sevilla reaparecieron las molestias en su rodilla, por lo que no viajó a la capital andaluza y se quedó fuera de la concentración de la Selección helvética.

A falta de nueve partidos para el final de temporada, los valencianistas están a siete puntos de distancia del descenso y a seis del sexto puesto que marca la Liga Conferencia. Justamente, ese lugar lo ocupa el equipo gallego, su próximo rival, aunque si se dan una serie de resultados el séptimo lugar también podría dar entrada a Europa.