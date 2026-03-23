David Torres 23 MAR 2026 - 19:35h.

Se descarta una lesión grave en el pómulo y en la espalda

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El Valencia CF respira con José Gayà. Tras las pruebas a las que se ha sometido esta misma tarde, se ha descartado una rotura grave en el pómulo con desplazamiento y más problemas en la espalda (aunque el dolor persiste). Las pruebas descartan pasar por el quirófano y, por tanto, salvo cambio de última hora, José Luis Gayà podrá jugar ante el Celta de Vigo. Seguramente empieza a entrenar este martes con una máscara protectora, como ya le sucedió hace seis años, para proteger el tremendo golpe en el pómulo que sufrió en el encuentro disputado este fin de semana ante el Sevilla.

Gayà tuvo que ser sustituido y fue al hospital

El capitán del conjunto de Mestalla tuvo que ser sustituido en el minuto 26 de partido después de recibir dos fuertes impactos en la cabeza en dos jugadas diferentes con Juanlu durante el transcurso del juego que le dejaron mareado y con la visión borrosa.

Tras el incidente, Gayà fue trasladado a un hospital de Sevilla, donde se le realizaron pruebas, se descartó una lesión cerebral y pudo volver con la expedición a Valencia.

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No obstante, el defensa se está sometiendo desde el domingo más pruebas por el golpe que se dio en la zona del pómulo, pero también en la espalda, ya que la caída fue tan fuerte, que el futbolista tenía dolorida esa zona casi tanto como la cara.

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Máscara y podría jugar

Ahora, a la espera de la evolución del futbolista y tras conocer los resultados de estas nuevas pruebas, el cuerpo técnico podrá valorar su disponibilidad en el próximo encuentro, que será dentro de dos semanas, el domingo 5 de abril en Mestalla a las 16:15 horas ante el Celta de Vigo. Lo normal es que trabaje con una máscara protectora y que llegue para el partido en condiciones de ser titular si Carlos Corberán lo estima oportuno.